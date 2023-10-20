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https://sputnikarabic.ae/20231020/رئيس-سوق-أبو-ظبي-للأوراق-المالية-لـسبوتنيك-يوضح-أبرز-التحديات-التي-تواجه-أسواق-المال-العربية-1082262855.html
رئيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية لـ"سبوتنيك" يوضح أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال العربية
رئيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية لـ"سبوتنيك" يوضح أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال العربية
قال الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، اليوم الجمعة، إن "منتدى الاستثمار ناقش ‏عدة أمور تتعلق بالاستدامة، خاصة في القطاع... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T18:04+0000
2023-10-20T18:04+0000
حصري
منتدى الاستثمار العالمي 2023
أبو ظبي
العالم العربي
اقتصاد
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المشاركة في جلسات منتدى الاستثمار العالمي 2023 الذي استضافته أبو ظبي، أنه "تم التركيز على الاستدامة والمبادرات التي قامت بها الأسواق المالية في الوطن العربي والعالم، وأبرز التحديات التي تواجهها، والأفكار المتعلقة بتطويرها".وأوضح النعيمي أن "التحديات التي تواجه الأسواق المالية والشركات المدرجة، تتركز حول عملية التقارير ونوعيتها وهيئتها وكيفية تطويرها، وكذلك عملية البيانات وتجميعها ومقارنتها والخروج بنتائج واضحة وتقييمات يمكن للشركات المدرجة استخدامها".وأكد أن "كل هذه التحديات تمت مناقشتها بتوسع خلال جلسات المنتدى، وتم طرح بعض الحلول لهذه المشاكل، والتي تساعد هذا القطاع في إظهار البيانات للمستثمرين".وتستضيف أبو ظبي الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويجمع منتدى الاستثمار العالمي نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.ويعتبر المنتدى، حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20231019/مدير-غرفة-تجارة-أبوظبي-لـسبوتنيك-منتدى-الاستثمار-وكوب28-فرصة-هامة-للعديد-من-القطاعات-في-المنطقة-1082219299.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/رئيس-قسم-الاستثمار-في-أونكتاد-نواجه-تحديات-بشأن-تدفق-الاستثمارات-إلى-البلدان-الفقيرة-1082215315.html
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حصري, منتدى الاستثمار العالمي 2023, أبو ظبي, العالم العربي, اقتصاد
حصري, منتدى الاستثمار العالمي 2023, أبو ظبي, العالم العربي, اقتصاد

رئيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية لـ"سبوتنيك" يوضح أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال العربية

18:04 GMT 20.10.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIالرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي
الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، اليوم الجمعة، إن "منتدى الاستثمار ناقش ‏عدة أمور تتعلق بالاستدامة، خاصة في القطاع الخاص بالأسواق المالية".‏
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المشاركة في جلسات منتدى الاستثمار العالمي 2023 الذي استضافته أبو ظبي، أنه "تم التركيز على الاستدامة والمبادرات التي قامت بها الأسواق المالية في الوطن العربي والعالم، وأبرز التحديات التي تواجهها، والأفكار المتعلقة بتطويرها".
وأوضح النعيمي أن "التحديات التي تواجه الأسواق المالية والشركات المدرجة، تتركز حول عملية التقارير ونوعيتها وهيئتها وكيفية تطويرها، وكذلك عملية البيانات وتجميعها ومقارنتها والخروج بنتائج واضحة وتقييمات يمكن للشركات المدرجة استخدامها".
أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
مدير غرفة تجارة أبوظبي لـ"سبوتنيك": منتدى الاستثمار و"كوب28" فرصة هامة للعديد من القطاعات في المنطقة
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وأكد أن "كل هذه التحديات تمت مناقشتها بتوسع خلال جلسات المنتدى، وتم طرح بعض الحلول لهذه المشاكل، والتي تساعد هذا القطاع في إظهار البيانات للمستثمرين".
وتستضيف أبو ظبي الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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رئيس قسم الاستثمار في "أونكتاد": نواجه تحديات بشأن تدفق الاستثمارات إلى البلدان الفقيرة
أمس, 16:43 GMT
ويجمع منتدى الاستثمار العالمي نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر المنتدى، حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
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