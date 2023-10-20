https://sputnikarabic.ae/20231020/ضابط-أمريكي-بايدن-يعد-بتقديم-مساعدات-إلى-أوكرانيا-وإسرائيل-وحدود-بلاده-لا-يمكنه-ضبطها--1082259196.html
ضابط أمريكي: بايدن يعد بتقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وحدود بلاده لا يمكنه ضبطها
ضابط أمريكي: بايدن يعد بتقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وحدود بلاده لا يمكنه ضبطها
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس، جو بايدن، وعد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا وإسرائيل على الرغم من أن... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T16:49+0000
2023-10-20T16:49+0000
2023-10-20T16:49+0000
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وقال ماكغريغور، تعليقا على الرسالة المتعلقة بخطط البيت الأبيض لتخصيص تمويل إضافي للقوات الأوكرانية: "هل سيشرح لنا (بايدن) لماذا بعد إنفاق ما يقرب من تريليوني دولار على وزارة الدفاع، لا نستطيع حماية شبر واحد من حدود أمريكا مع المكسيك؟ أود أن أسمع تفسيره".وأضاف ماكغريغور أنه بالنسبة لأوكرانيا، فقد انتهى الصراع فعليًا، حيث يواصل الجيش الروسي التقدم ببطء غربًا، ولا تستطيع واشنطن فعل أي شيء حيال ذلك.وطلب بايدن، اليوم الجمعة، من الكونغرس الموافقة على ميزانية لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ومن المتوقع تخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وبالنسبة لأوكرانيا 61 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-الأمريكي-الموافقة-على-ميزانية-المساعدات-إلى-إسرائيل-وأوكرانيا-1082258325.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اسرائيل, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, اسرائيل, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط أمريكي: بايدن يعد بتقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وحدود بلاده لا يمكنه ضبطها
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس، جو بايدن، وعد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا وإسرائيل على الرغم من أن أمريكا لا تستطيع تأمين حدودها مع المكسيك.
وقال ماكغريغور، تعليقا على الرسالة المتعلقة بخطط البيت الأبيض لتخصيص تمويل إضافي للقوات الأوكرانية: "هل سيشرح لنا (بايدن) لماذا بعد إنفاق ما يقرب من تريليوني دولار على وزارة الدفاع، لا نستطيع حماية شبر واحد من حدود أمريكا مع المكسيك؟ أود أن أسمع تفسيره".
وأشار ماكغريغور إلى أن أمريكا على وشك الدخول في حرب شاملة بسبب السياسات المتبعة ليس فقط فيما يتعلق بالجمهورية السوفيتية السابقة، ولكن أيضًا الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.
وأضاف ماكغريغور أنه بالنسبة لأوكرانيا، فقد انتهى الصراع فعليًا، حيث يواصل الجيش الروسي التقدم ببطء غربًا، ولا تستطيع واشنطن فعل أي شيء حيال ذلك.
ووصف ماكغريغور وضع نظام كييف بأنه ميؤوس منه.
وطلب بايدن، اليوم الجمعة، من الكونغرس الموافقة على ميزانية لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ومن المتوقع تخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وبالنسبة لأوكرانيا 61 مليار دولار.