https://sputnikarabic.ae/20231020/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-مكان-أوكرانيا-بعد-تصاعد-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082265954.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف "مكان" أوكرانيا بعد تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ضابط استخبارات أمريكي يكشف "مكان" أوكرانيا بعد تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، أن المساعدات إلى أوكرانيا قد تنخفض بسبب تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T21:02+0000
2023-10-20T21:02+0000
2023-10-20T21:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وأشار جونسون إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب، اليوم الجمعة، من الكونغرس الموافقة على ميزانية لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا. ومن المقرر بالتالي تخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل.وبالنسبة لأوكرانيا، يتم توفير 61 مليار دولار، نصفها تقريبًا سيذهب إلى إمدادات الأسلحة وتجديد احتياطياتها الخاصة، و14.4 مليار لتوفير الدعم الاستخباراتي والدفاعي، و16.3 مليار للمساعدات الإنسانية، و481 مليونًا لدعم الأوكرانيين الذين يصلون إلى أمريكا. و149 مليونًا أخرى للاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية.وأوضح جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، أن القوات الأوكرانية تخسر بالفعل ولا يمكنها الفوز.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231020/ضابط-أمريكي-بايدن-يعد-بتقديم-مساعدات-إلى-أوكرانيا-وإسرائيل-وحدود-بلاده-لا-يمكنه-ضبطها--1082259196.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ضابط استخبارات أمريكي يكشف "مكان" أوكرانيا بعد تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تابعنا عبر
صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، أن المساعدات إلى أوكرانيا قد تنخفض بسبب تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.
وأشار جونسون إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب، اليوم الجمعة، من الكونغرس الموافقة على ميزانية لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا. ومن المقرر بالتالي تخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل.
وبالنسبة لأوكرانيا، يتم توفير 61 مليار دولار، نصفها تقريبًا سيذهب إلى إمدادات الأسلحة وتجديد احتياطياتها الخاصة، و14.4 مليار لتوفير الدعم الاستخباراتي والدفاعي، و16.3 مليار للمساعدات الإنسانية، و481 مليونًا لدعم الأوكرانيين الذين يصلون إلى أمريكا. و149 مليونًا أخرى للاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية.
وقال جونسون: "أضمن لكم أن هذه الأرقام ستتغير في الكونغرس. لن تُمنح أوكرانيا أكثر من إسرائيل. تل أبيب هي الأولوية، وكييف في الخلف".
وأوضح جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، أن القوات الأوكرانية تخسر بالفعل ولا يمكنها الفوز.
وختم جونسون: في الوقت نفسه لم تستطع واشنطن تزويد القوات الأوكرانية بكل ما تحتاجه على عكس التصريحات، ناهيك عن دعم دولتين في وقت واحد.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.