https://sputnikarabic.ae/20231020/عضو-مجلس-النواب-الليبي-لـسبوتنيك-إجراءات-الحكومات-الليبية-أقل-ما-يقدم-لإخوتنا-في-فلسطين-1082266199.html

عضو مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": إجراءات الحكومات الليبية أقل ما يقدم لإخوتنا في فلسطين

عضو مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك": إجراءات الحكومات الليبية أقل ما يقدم لإخوتنا في فلسطين

وصفت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، اليوم الجمعة، ما يحدث في قطاع غزة حاليا من ‏جانب القوات الإسرائيلية، بأنه "إحدى الجرائم الأخلاقية في حق شعب أعزل".‏ 20.10.2023, سبوتنيك عربي

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وتابعت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "قتل الاطفال والشيوخ والمجازر التي تُرتكب بحق مواطني غرة، هي جريمة لن تُغتفر للصهاينة مغتصبي الأرض العربية".وأضافت: "نحن كمسلمين وعرب وليبيين نستطيع أن نقول إن ما قامت به الحكومات الليبية هو أقل شي يمكن أن نقدمه لإخوتنا بالاراضي الفلسطنية المحتلة".وكانت الحكومات الليبية اتخذت خطوات كبيرة إزاء المجازر التي تُرتكب في غزة، منها إعلان الحكومة الليبية قرارا يقضي بمعاملة أفراد الجالية الفلسطينية أسوة بمعاملة المواطنيين الليبيين، وإقرار حكومة الوحدة الوطنية عدة امتيازات لأفراد الجالية الفلسطينية، أبرزها منح مرتبات أساسية لفئة الأرامل وغيرها من الامتيازات.أما فيما يتعلق بالاجراءات التي قامت بها الحكومات الليبية، فقد أشارت الخوجة إلى أن "الخطوات تُحسب لهم في سبيل دعم القضية الفلسطينية، وهو أقل ما يُقدم لإخوتنا الفلسطينيين".ولفتت إلى أنه "لو كان بالإمكان إرسال معونات ودعم لسكان غزة لما تأخر الليبيون شعبا وحكومات"، مؤكدا أن "الموقف الليبي واضح وجليّ تجاه إخوتنا في فلسطين بالدعم والمساندة".وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

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