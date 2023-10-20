https://sputnikarabic.ae/20231020/غوتيريش-يصل-إلى-سيناء-لمتابعة-دخول-المساعدات-إلى-غزة-1082230423.html

غوتيريش يصل إلى سيناء لمتابعة دخول المساعدات إلى غزة

غوتيريش يصل إلى سيناء لمتابعة دخول المساعدات إلى غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، وصل للتو إلى شمالي سيناء في مصر، لمتابعة وصول الإمدادات الإنسانية ومواد... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T09:28+0000

2023-10-20T09:28+0000

2023-10-20T09:28+0000

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وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إنه "منذ ما يقرب من أسبوعين، ظلت غزة دون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والدواء".وأضافت: "تركز الأمم المتحدة كل جهودها من أجل القيام بعملية مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب غزة".وأعلنت مصر، اليوم الجمعة، عن دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات أثناء قيام المعدات المصرية بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني.وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت أمس الخميس، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، بشكل مستدام".يذكر أن مصر، دعت خلال الأيام الماضية، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار "العريش" الدولي.وأمس الخميس، أعلنت روسيا، إرسال 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.وأكدت موسكو أن المساعدات الإنسانية الروسية، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231018/غوتيريش-هجمات-حماس-لا-تبرر-العقاب-الجماعي-للفلسطينيين-1082138054.html

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