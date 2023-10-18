https://sputnikarabic.ae/20231018/غوتيريش-هجمات-حماس-لا-تبرر-العقاب-الجماعي-للفلسطينيين-1082138054.html

غوتيريش: هجمات "حماس" لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

غوتيريش: هجمات "حماس" لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

​قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن هجمات حركة "حماس" على إسرائيل لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، داعيا إلى... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T07:36+0000

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وأضاف غوتيريش أمام منتدى "مبادرة الحزام والطريق" الصينية في بكين، إن هجمات "حماس" في الـ 7من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هي "أعمال إرهاب" لا يمكن تبريرها.وواصل: "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري (...) لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "حماس" إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".كما دعا إسرائيل إلى "السماح فورًا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود، لسكان غزة".وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".

https://sputnikarabic.ae/20231018/وزارة-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-ضحايا-مستشفى-المعمداني-وصلوا-مقطعي-الرؤوس-وأشلاء-ممزقة-1082133784.html

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