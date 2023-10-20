https://sputnikarabic.ae/20231020/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لماكرون-وترودو-رفضه-استهداف-المدنيين-وضرورة-إدخال-المساعدات-إلى-غزة-1082266862.html
محمد بن سلمان يؤكد لماكرون وترودو رفضه استهداف المدنيين وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة
محمد بن سلمان يؤكد لماكرون وترودو رفضه استهداف المدنيين وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، خلال اتصالات هاتفية مع زعيمي كندا وفرنسا ضرورة خفض وتيرة التصعيد في غزة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T23:27+0000
2023-10-20T23:27+0000
2023-10-20T23:27+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار كندا
إيمانويل ماكرون
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.وفي ذات الصدد، أكد الأمير السعودي خلال اتصاله بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وشدد محمد بن سلمان على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وفقا لـ "واس".كما أشار ولي العهد السعودي على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم، بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231020/كتائب-القسام-تعلن-إطلاق-سراح-أمريكيتين-بوساطة-قطرية--1082262430.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار كندا, إيمانويل ماكرون, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار كندا, إيمانويل ماكرون, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
محمد بن سلمان يؤكد لماكرون وترودو رفضه استهداف المدنيين وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة
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أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، خلال اتصالات هاتفية مع زعيمي كندا وفرنسا ضرورة خفض وتيرة التصعيد في غزة.
وبحسب وكالة
الأنباء السعودية "واس"، خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة
لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.
كما لفت محمد بن سلمان إلى رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.
وفي ذات الصدد، أكد الأمير السعودي خلال اتصاله بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد محمد بن سلمان على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وفقا لـ "واس"
.
كما أشار ولي العهد السعودي على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم، بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.