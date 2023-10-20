https://sputnikarabic.ae/20231020/وزير-الخارجية-الفلسطيني-يطالب-بتدخل-دولي-ووقف-سريع-للعدوان-الإسرائيلي-1082222814.html

وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بتدخل دولي ووقف سريع للعدوان الإسرائيلي

وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بتدخل دولي ووقف سريع للعدوان الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في اتصال هاتفي، أمس الخميس، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الأوضاع في قطاع غزة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T04:28+0000

2023-10-20T04:28+0000

2023-10-20T04:48+0000

العالم العربي

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عدوان إسرائيلي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأكد المالكي خلال الاتصال "الحاجة لتدخل دولي سريع لوقف العدوان الإسرائيلي، الذي دخل يومه 13، مع سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى"، بحسب قوله.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى". وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-يؤكد-دعم-إسرائيل-اللامحدود-في-حربها-على-غزة-ويتجاهل-الدعوة-إلى-هدنة-إنسانية-1082221985.html

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, وزير الخارجية الفلسطيني, عدوان إسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل