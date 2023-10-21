https://sputnikarabic.ae/20231021/السيسي-تصفية-القضية-الفلسطينية-بدون-حل-عادل-وعلى-حساب-مصر-لن-يحدث-أبدا---عاجل-1082275791.html
السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وعلى حساب مصر لن يحدث أبدا
السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وعلى حساب مصر لن يحدث أبدا
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تجدد تأكيدها رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T09:16+0000
2023-10-21T09:16+0000
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جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.وتابع: "نجدد دعوتنا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وكل المدنيين".وأشار إلى أن "شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".وأكد أن "مصر انخرطت في جهود مضنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة".وشدد على أن "مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة لكن القصف الإسرائيلي حال دون عمله".وأردف "يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال".يشار إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231018/السيسي-لإسرائيل-لماذا-لا-يتم-نقل-المدنيين-من-غزة-إلى-صحراء-النقب-بدلا-من-سيناء-1082139459.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قمة القاهرة للسلام, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قمة القاهرة للسلام, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وعلى حساب مصر لن يحدث أبدا
09:16 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تجدد تأكيدها رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.
وأضاف الرئيس المصري
أن العالم كله يترقب موقفنا اليوم، مشيرا إلى أن مصر تدين وتعبر عن دهشتها من موقف العالم وهو يشاهد 2.5 مليون فلسطيني يعانون في قطاع غزة.
وتابع: "نجدد دعوتنا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وكل المدنيين".
وأشار إلى أن "شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".
وأكد أن "مصر
انخرطت في جهود مضنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة".
وشدد على أن "مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة لكن القصف الإسرائيلي حال دون عمله".
وأوضح أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث أبدا على حساب مصر".
وأردف "يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال".
وأتم بقوله: "نستهدف خارطة طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية من خلال عدة محاور: التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية... التهدئة ووقف إطلاق النار... ثم مفاوضات سلام تقود نحو دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل".
يشار إلى أن قمة القاهرة للسلام
تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.