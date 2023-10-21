https://sputnikarabic.ae/20231021/السيسي-تصفية-القضية-الفلسطينية-بدون-حل-عادل-وعلى-حساب-مصر-لن-يحدث-أبدا---عاجل-1082275791.html

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وعلى حساب مصر لن يحدث أبدا

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وعلى حساب مصر لن يحدث أبدا

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تجدد تأكيدها رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية. 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T09:16+0000

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جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.وتابع: "نجدد دعوتنا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وكل المدنيين".وأشار إلى أن "شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".وأكد أن "مصر انخرطت في جهود مضنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة".وشدد على أن "مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة لكن القصف الإسرائيلي حال دون عمله".وأردف "يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال".يشار إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231018/السيسي-لإسرائيل-لماذا-لا-يتم-نقل-المدنيين-من-غزة-إلى-صحراء-النقب-بدلا-من-سيناء-1082139459.html

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