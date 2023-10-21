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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-أمريكا-تسعى-لزج-أوكرانيا-في-مفاوضات-سلام-مستغلة-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1082293318.html
إعلام: أمريكا تسعى لزج أوكرانيا في مفاوضات سلام مستغلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
إعلام: أمريكا تسعى لزج أوكرانيا في مفاوضات سلام مستغلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية بأنه يمكن لأمريكا أن تستغل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم لإجبار أوكرانيا على بدء مفاوضات السلام. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T15:05+0000
2023-10-21T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في المقال المنشور: "مع تزايد عجز أوكرانيا عن تحقيق أهدافها العسكرية، فإن تحويل الذخيرة إلى إسرائيل يمكن أن يكون وسيلة لحفظ ماء الوجه بالنسبة للكتلة الغربية وإجبار كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات".ولفت المقال إلى أن ذلك يحدث في وقت لم تتمكن فيه القوات الأوكرانية من التعافي منذ عدة أشهر بعد عمليات هجومية فاشلة، ويصل عدد الضحايا في صفوفها إلى عشرات الآلاف.وبحسب صحيفة "ميلتري ووتش"، فإن نقص الأسلحة كان يمثل منذ فترة طويلة مشكلة بالنسبة للقوات الأوكرانية. في حين ضاعف قطاع الدفاع الروسي إنتاج الذخيرة لبعض أنظمة الأسلحة الرئيسية.وبحسب موقع "أكسيوس"، تعتزم أمريكا إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة للقوات الأوكرانية إلى إسرائيل.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/جنرال-أوكراني-القوات-الروسية-تتمتع-بقوة-هائلة--1082288316.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: أمريكا تسعى لزج أوكرانيا في مفاوضات سلام مستغلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

15:05 GMT 21.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية بأنه يمكن لأمريكا أن تستغل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم لإجبار أوكرانيا على بدء مفاوضات السلام.
وجاء في المقال المنشور: "مع تزايد عجز أوكرانيا عن تحقيق أهدافها العسكرية، فإن تحويل الذخيرة إلى إسرائيل يمكن أن يكون وسيلة لحفظ ماء الوجه بالنسبة للكتلة الغربية وإجبار كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار المقال إلى أن القذائف قد يتم تسليمها إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة.

ولفت المقال إلى أن ذلك يحدث في وقت لم تتمكن فيه القوات الأوكرانية من التعافي منذ عدة أشهر بعد عمليات هجومية فاشلة، ويصل عدد الضحايا في صفوفها إلى عشرات الآلاف.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني: القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة
13:33 GMT
وبحسب صحيفة "ميلتري ووتش"، فإن نقص الأسلحة كان يمثل منذ فترة طويلة مشكلة بالنسبة للقوات الأوكرانية. في حين ضاعف قطاع الدفاع الروسي إنتاج الذخيرة لبعض أنظمة الأسلحة الرئيسية.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، إن التصعيد في إسرائيل يهدد بتحويل انتباه المجتمع الدولي عن الصراع في أوكرانيا.

وبحسب موقع "أكسيوس"، تعتزم أمريكا إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة للقوات الأوكرانية إلى إسرائيل.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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