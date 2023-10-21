https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-عسكرية-في-مطار-أوكراني-ويحيد-مئات-الجنود--عاجل-1082283512.html
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، دمرت مستودعات عسكرية أوكرانية وحييدت مئات من الجنود الأوكرانيين. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:42+0000
2023-10-21T11:42+0000
2023-10-21T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، أدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة "المركز" للقوات، وطيران الجيش، والمدفعية إلى صد 10 هجمات من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية 24 و 51 و 53 و 110 ولواء القوات الخاصة الأول الأوكراني".وأضاف البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الميكانيكي 53 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية"
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
11:42 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، دمرت مستودعات عسكرية أوكرانية وحييدت مئات من الجنود الأوكرانيين.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، أدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة "المركز" للقوات، وطيران الجيش، والمدفعية إلى صد 10 هجمات من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية 24 و 51 و 53 و 110 ولواء القوات الخاصة الأول الأوكراني".
وأضاف البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الميكانيكي 53 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية"