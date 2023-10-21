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الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-عسكرية-في-مطار-أوكراني-ويحيد-مئات-الجنود--عاجل-1082283512.html
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، دمرت مستودعات عسكرية أوكرانية وحييدت مئات من الجنود الأوكرانيين. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:42+0000
2023-10-21T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، أدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة "المركز" للقوات، وطيران الجيش، والمدفعية إلى صد 10 هجمات من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية 24 و 51 و 53 و 110 ولواء القوات الخاصة الأول الأوكراني".وأضاف البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الميكانيكي 53 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية"
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل

11:42 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 21.10.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورقذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، دمرت مستودعات عسكرية أوكرانية وحييدت مئات من الجنود الأوكرانيين.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، أدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة "المركز" للقوات، وطيران الجيش، والمدفعية إلى صد 10 هجمات من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية 24 و 51 و 53 و 110 ولواء القوات الخاصة الأول الأوكراني".
وأضاف البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للواء الميكانيكي 53 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية"
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