عربي
https://sputnikarabic.ae/20231021/الخارجية-الروسية-تستدعي-القائم-بالأعمال-التشيكي-1082290340.html
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي
استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال التشيكي لدى موسكو، يان أوندريك، إلى مقر الوزارة، وتم التعبير عن احتجاج شديد للدبلوماسي بسبب افتراءات حول هجوم... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T14:15+0000
2023-10-21T14:15+0000
روسيا
التشيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وقالت الوزراة في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت: "رداً على المسعى الأخير لوزارة الخارجية التشيكية، تم شرح الموقف الروسي بخصوص الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك الافتراءات الأوكرانية التي تداولتها براغ بشأن التورط المزعوم للقوات الروسية في الهجوم على البنية التحتية في قرية جروزا (مقاطعة خاركوف)".وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه احتجاج قوي للدبلوماسي التشيكي "بشأن الدور غير الودي لجمهورية التشيك فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، والدعم المكثف لكييف بهدف "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، وتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، والمساهمة في استمرار الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها".وتابعت الوزارة: "على هذه الخلفية، فإن محاولات براغ، التي تغض الطرف عن جرائم نظام كييف، للعمل كمدافع عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، فضلا عن الرغبة في تعليم الآخرين، تبدو غير مقبولة".
https://sputnikarabic.ae/20231020/الخارجية-الروسية-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-بشأن-تشابه-روسيا-وحماس-استفزازية-وعنصرية-1082247056.html
التشيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, التشيك
روسيا, التشيك

الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي

14:15 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال التشيكي لدى موسكو، يان أوندريك، إلى مقر الوزارة، وتم التعبير عن احتجاج شديد للدبلوماسي بسبب افتراءات حول هجوم على قرية جروزا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزراة في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت: "رداً على المسعى الأخير لوزارة الخارجية التشيكية، تم شرح الموقف الروسي بخصوص الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك الافتراءات الأوكرانية التي تداولتها براغ بشأن التورط المزعوم للقوات الروسية في الهجوم على البنية التحتية في قرية جروزا (مقاطعة خاركوف)".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن "تشابه روسيا وحماس" استفزازية وعنصرية
أمس, 13:32 GMT
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه احتجاج قوي للدبلوماسي التشيكي "بشأن الدور غير الودي لجمهورية التشيك فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، والدعم المكثف لكييف بهدف "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، وتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، والمساهمة في استمرار الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها".
وتابعت الوزارة: "على هذه الخلفية، فإن محاولات براغ، التي تغض الطرف عن جرائم نظام كييف، للعمل كمدافع عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، فضلا عن الرغبة في تعليم الآخرين، تبدو غير مقبولة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала