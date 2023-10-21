https://sputnikarabic.ae/20231021/الخارجية-الروسية-تستدعي-القائم-بالأعمال-التشيكي-1082290340.html
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي
استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال التشيكي لدى موسكو، يان أوندريك، إلى مقر الوزارة، وتم التعبير عن احتجاج شديد للدبلوماسي بسبب افتراءات حول هجوم... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T14:15+0000
2023-10-21T14:15+0000
2023-10-21T14:15+0000
روسيا
التشيك
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وقالت الوزراة في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت: "رداً على المسعى الأخير لوزارة الخارجية التشيكية، تم شرح الموقف الروسي بخصوص الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك الافتراءات الأوكرانية التي تداولتها براغ بشأن التورط المزعوم للقوات الروسية في الهجوم على البنية التحتية في قرية جروزا (مقاطعة خاركوف)".وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه احتجاج قوي للدبلوماسي التشيكي "بشأن الدور غير الودي لجمهورية التشيك فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، والدعم المكثف لكييف بهدف "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، وتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، والمساهمة في استمرار الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها".وتابعت الوزارة: "على هذه الخلفية، فإن محاولات براغ، التي تغض الطرف عن جرائم نظام كييف، للعمل كمدافع عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، فضلا عن الرغبة في تعليم الآخرين، تبدو غير مقبولة".
https://sputnikarabic.ae/20231020/الخارجية-الروسية-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-بشأن-تشابه-روسيا-وحماس-استفزازية-وعنصرية-1082247056.html
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روسيا, التشيك
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال التشيكي لدى موسكو، يان أوندريك، إلى مقر الوزارة، وتم التعبير عن احتجاج شديد للدبلوماسي بسبب افتراءات حول هجوم على قرية جروزا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزراة في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت: "رداً على المسعى الأخير لوزارة الخارجية التشيكية، تم شرح الموقف الروسي بخصوص الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك الافتراءات الأوكرانية التي تداولتها براغ بشأن التورط المزعوم للقوات الروسية في الهجوم على البنية التحتية في قرية جروزا (مقاطعة خاركوف)".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه احتجاج قوي للدبلوماسي التشيكي "بشأن الدور غير الودي لجمهورية التشيك فيما يتعلق بالصراع الأوكراني، والدعم المكثف لكييف بهدف "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، وتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة، والمساهمة في استمرار الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها".
وتابعت الوزارة: "على هذه الخلفية، فإن محاولات براغ، التي تغض الطرف عن جرائم نظام كييف، للعمل كمدافع عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، فضلا عن الرغبة في تعليم الآخرين، تبدو غير مقبولة".