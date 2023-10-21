https://sputnikarabic.ae/20231021/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-لـسبوتنيك-الخيار-العسكري-وارد-لتحرير-الرهائن-في-قطاع-غزة-1082288891.html
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك": الخيار العسكري وارد لتحرير الرهائن في قطاع غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك": الخيار العسكري وارد لتحرير الرهائن في قطاع غزة
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الخيار العسكري غير مستبعد لتحرير الرهائن المختطفين في غزة نتيجة لما سماه "بهجوم حركة حماس على مواقع ومستوطنات... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T13:36+0000
2023-10-21T13:36+0000
2023-10-21T13:36+0000
تقارير سبوتنيك
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طوفان الأقصى
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وزعم أدرعي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هناك رهائن من جنسيات مختلفة، وهناك أيضا قتلى من 42 دولة، هناك 7 من روسيا مختطفين أو مفقودين لا يُعرف مصيرهم بعد، وهناك 21 مواطنا يحملون الجنسية الروسية قتلى، وهذه معلومات مؤكدة أصدرتها دولة إسرائيل بشكل رسمي".وأضاف أدرعي اليوم السبت بشأن الدول التي ينتمي أكبر عدد من الرهائن إلى جنسياتها "أعتقد هناك 8 من الولايات المتحدة، و7 من ألمانيا، و7 من الأرجنتين، و10 من تايلاند، وهناك 15 قتلوا".وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وهاجم على إثرها الجيش الإسرائيلي قطاع غزة فارضا حصارا مطبقا على سكان القطاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, رصد عسكري
تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, رصد عسكري
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك": الخيار العسكري وارد لتحرير الرهائن في قطاع غزة
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الخيار العسكري غير مستبعد لتحرير الرهائن المختطفين في غزة نتيجة لما سماه "بهجوم حركة حماس على مواقع ومستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".
موسكو- سبوتنيك. وزعم أدرعي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هناك رهائن من جنسيات مختلفة، وهناك أيضا قتلى من 42 دولة، هناك 7 من روسيا مختطفين أو مفقودين لا يُعرف مصيرهم بعد، وهناك 21 مواطنا يحملون الجنسية الروسية قتلى، وهذه معلومات مؤكدة أصدرتها دولة إسرائيل بشكل رسمي".
وأضاف أدرعي اليوم السبت بشأن الدول التي ينتمي أكبر عدد من الرهائن إلى جنسياتها "أعتقد هناك 8 من الولايات المتحدة، و7 من ألمانيا، و7 من الأرجنتين، و10 من تايلاند، وهناك 15 قتلوا".
وإجابة عما إذا كان الخيار العسكري مطروحًا لتحرير الأسرى، أوضح أدرعي: "أنا لا أستبعد أي شي، أنا أقول إن هناك طواقم مختصة تعمل بالموضوع ولا نعلق على عملهم، وما يجب أن يبقى في الغرف المغلقة يبقى في الغرف المغلقة".
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وهاجم على إثرها الجيش الإسرائيلي قطاع غزة فارضا حصارا مطبقا على سكان القطاع.