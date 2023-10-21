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"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل اثنين من قواته على الحدود الإسرائيلية
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل اثنين من قواته على الحدود الإسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "مقتل اثنين من قواته خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود". 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T19:32+0000
2023-10-21T19:32+0000
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وقال حزب الله، في بيان لها، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".وأعلن "​حزب الله​"، في وقت سابق اليوم، "استهداف ​موقع العباد الإسرائيلي بالصّواريخ الموجّهة، وتدمير كميّة من تجهيزاته الفنية".وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عصر اليوم، ‏باستهداف ​مواقع العباد، وحانيتا، و​رويسات العلم، الإسرائيليين في ​مزارع شبعا​ اللبنانية المحتلة وتلال ​كفرشوبا​ بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة، وتدمير كمية من تجهيزاتهم الفنية والتقنية".ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، مقطع فيديو لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "هونين"، بالصواريخ الموجهة، نفذه أمس الجمعة.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل اثنين من قواته على الحدود الإسرائيلية

19:32 GMT 21.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "مقتل اثنين من قواته خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود".
وقال حزب الله، في بيان لها، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".
وأعلن "​حزب الله​"، في وقت سابق اليوم، "استهداف ​موقع العباد الإسرائيلي بالصّواريخ الموجّهة، وتدمير كميّة من تجهيزاته الفنية".
وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عصر اليوم، ‏باستهداف ​مواقع العباد، وحانيتا، و​رويسات العلم، الإسرائيليين في ​مزارع شبعا​ اللبنانية المحتلة وتلال ​كفرشوبا​ بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة، وتدمير كمية من تجهيزاتهم الفنية والتقنية".
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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19 أكتوبر, 09:00 GMT
ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، مقطع فيديو لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "هونين"، بالصواريخ الموجهة، نفذه أمس الجمعة.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.
ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات على أراضي لبنان بالقرب من الحدود
أمس, 15:36 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
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