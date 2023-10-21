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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20231021/ليبيا-بدء-التحضيرات-لمؤتمر-إعادة-إعمار-درنة-والمناطق-المتضررة-من-الإعصار-1082275438.html
ليبيا... بدء التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الإعصار
ليبيا... بدء التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الإعصار
أجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة زيارة تفقدية للمدينة يوم الجمعة، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول من... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T09:19+0000
2023-10-21T09:19+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية أنه خلال الجولة الميدانية للجنة اطلعت على استعدادات مقر انعقاد المؤتمر والتجهيزات الجارية لاستقبال الوفود الدولية.وقدمت اللجنة بعض الملاحظات والتعديلات على المقر الذي سيستضيف المؤتمر، وعبرت اللجنة عن شكرها وامتنانها لرئيس وأعضاء الغرفة العسكرية الأمنية في درنة على دعمهم لجهود التحضيرات للمؤتمر.يجدر بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ستنطلق رسميا في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينتي درنة وبنغازي.وفيما يتعلق بالميزانية الليبية، أعرب محمد شوبار، المتحدث باسم "مبادرة القوى الوطنية الليبية"، عن رأيه بأن الميزانية الليبية كافية لمواجهة آثار العاصفة "دانيال" التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية، ولكن المشكلة تكمن في سرقة الميزانيات.وتسببت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ولا تزال جهود حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا قائمة.وضرب الإعصار "دانيال"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، فيما أصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق، فيما تعهد النائب العام الليبي، بالتحقيق في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231006/الجيش-الليبي-يعلن-ارتفاع-ضحايا-الإعصار-في-درنة-إلى-4209-1081723528.html
https://sputnikarabic.ae/20231002/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-قلقون-من-المبادرات-الأحادية-والمتضاربة-حول-إعادة-إعمار-درنة-1081595636.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

ليبيا... بدء التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الإعصار

09:19 GMT 21.10.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYآثار الدمار الناتج عن إعصار "دانيال" في مدينة درنة الليبية
آثار الدمار الناتج عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة زيارة تفقدية للمدينة يوم الجمعة، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر فيها.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية أنه خلال الجولة الميدانية للجنة اطلعت على استعدادات مقر انعقاد المؤتمر والتجهيزات الجارية لاستقبال الوفود الدولية.
وقدمت اللجنة بعض الملاحظات والتعديلات على المقر الذي سيستضيف المؤتمر، وعبرت اللجنة عن شكرها وامتنانها لرئيس وأعضاء الغرفة العسكرية الأمنية في درنة على دعمهم لجهود التحضيرات للمؤتمر.
الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
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6 أكتوبر, 15:09 GMT
يجدر بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ستنطلق رسميا في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينتي درنة وبنغازي.
وفيما يتعلق بالميزانية الليبية، أعرب محمد شوبار، المتحدث باسم "مبادرة القوى الوطنية الليبية"، عن رأيه بأن الميزانية الليبية كافية لمواجهة آثار العاصفة "دانيال" التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية، ولكن المشكلة تكمن في سرقة الميزانيات.
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
المبعوث الأممي إلى ليبيا: قلقون من "المبادرات الأحادية والمتضاربة" حول إعادة إعمار درنة
2 أكتوبر, 14:02 GMT
وتسببت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ولا تزال جهود حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا قائمة.
وضرب الإعصار "دانيال"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، فيما أصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق، فيما تعهد النائب العام الليبي، بالتحقيق في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
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