https://sputnikarabic.ae/20231021/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-قمة-القاهرة-للسلام-هدفها-توضيح-موقف-العالم-من-ممارسات-إسرائيل-1082289691.html
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: "قمة القاهرة للسلام" هدفها توضيح موقف العالم من ممارسات إسرائيل
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: "قمة القاهرة للسلام" هدفها توضيح موقف العالم من ممارسات إسرائيل
تستضيف مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T13:49+0000
2023-10-21T13:49+0000
2023-10-21T13:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قمة القاهرة للسلام
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082269969_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fcc2b9c517bd18bbf91bbcf2fc887cfb.jpg
حول أهداف القمة ونتائجها المرتقبة، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن قمة السلام التي استضافتها القاهرة السبت 21 أكتوبر/ تشرين الأول، تستهدف العديد من الجوانب الخاصة بتطورات الأزمة في غزة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الهدف الأول يتمثل في وقف القتال وتأمين دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ومن ثم التفاوض حول إخراج الأجانب الموجودين في غزة.وأوضح أن المرحلة الثانية تتمثل في تبادل الأسرى، ومنع إسرائيل من تدمير غزة، وتهجير وتشريد أهالي غزة بمخالفة كافة القوانين الدولية والإنسانية.ويرى حسن أن القمة سعت لإظهار عدم موافقة العالم على الخطوات التي تتخذها إسرائيل، خاصة أنه ضم العديد من الممثلين الحكوميين لدول تختلف مواقفها بين التأييد لإسرائيل ولفلسطين، وكذلك بعض الممثلين عن المنظمات الأممية والدولية.وبشأن النتائج المرتقبة من الاجتماع في ظل تأكيد إسرائيل استمرارها على المضي قدما نحو العملية البرية، أوضح السفير المصري، أن الرسالة الموجهة لإسرائيل مفادها" أنها لا تستطيع الاستمرار في مخالفة القوانين الدولية بدعم أمريكي وأوروبي، وأن الاستمرار على النهج الحالي يجعلها خارج إطار القانون الدولي".وشدد على أن الرسالة الثانية من القمة تؤكد على عدم السماح لإسرائيل بنكران حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو/ حزيران 1967، والعمل على التفاوض الجدي لحل الدولتين.ولفت رخا أحمد حسن، إلى أن الاستمرار دون حل الدولتين، يجعل إسرائيل تعيش حالة عدم الثقة وعدم أمن باستمرار.وشدد على ضرورة إيقاف الممارسات الإسرائيلية، في غزة أو في الضفة الغربية، والعمل على إحلال السلام العادل. ويرى السفير المصري، أنه حال الامتثال الإسرائيلي للقرارات أو التوصيات الصادرة عن القمة، يمكن أن تكون هناك خطوة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231021/بث-مباشر-تغطية-فعاليات-قمة-القاهرة-للسلام-بشأن-التصعيد-في-عزة-1082273180.html
https://sputnikarabic.ae/20231021/خبير-قمة-القاهرة-للسلام-حول-غزة-تدشن-مسارا-جديدا-لحل-القضية-الفلسطينية--1082286396.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082269969_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_962c7a8576145d20637a6f5a694f8e3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قمة القاهرة للسلام, حصري
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قمة القاهرة للسلام, حصري
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: "قمة القاهرة للسلام" هدفها توضيح موقف العالم من ممارسات إسرائيل
تابعنا عبر
حصري
تستضيف مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.
حول أهداف القمة ونتائجها المرتقبة، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن قمة السلام
التي استضافتها القاهرة السبت 21 أكتوبر/ تشرين الأول، تستهدف العديد من الجوانب الخاصة بتطورات الأزمة في غزة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن الهدف الأول يتمثل في وقف القتال وتأمين دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ومن ثم التفاوض حول إخراج الأجانب الموجودين في غزة.
وأوضح أن المرحلة الثانية تتمثل في تبادل الأسرى، ومنع إسرائيل من تدمير غزة، وتهجير وتشريد أهالي غزة بمخالفة كافة القوانين الدولية والإنسانية.
ويرى حسن أن القمة سعت لإظهار عدم موافقة العالم على الخطوات التي تتخذها إسرائيل، خاصة أنه ضم العديد من الممثلين الحكوميين لدول تختلف مواقفها بين التأييد لإسرائيل ولفلسطين، وكذلك بعض الممثلين عن المنظمات الأممية والدولية.
وبشأن النتائج المرتقبة من الاجتماع في ظل تأكيد إسرائيل استمرارها على المضي قدما نحو العملية البرية، أوضح السفير المصري، أن الرسالة الموجهة لإسرائيل مفادها" أنها لا تستطيع الاستمرار في مخالفة القوانين الدولية بدعم أمريكي وأوروبي، وأن الاستمرار على النهج الحالي يجعلها خارج إطار القانون الدولي".
وشدد على أن الرسالة الثانية من القمة تؤكد على عدم السماح لإسرائيل بنكران حق الشعب الفلسطيني
في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو/ حزيران 1967، والعمل على التفاوض الجدي لحل الدولتين.
ولفت رخا أحمد حسن، إلى أن الاستمرار دون حل الدولتين، يجعل إسرائيل تعيش حالة عدم الثقة وعدم أمن باستمرار.
وشدد على ضرورة إيقاف الممارسات الإسرائيلية، في غزة أو في الضفة الغربية، والعمل على إحلال السلام العادل.
ويرى السفير المصري، أنه حال الامتثال الإسرائيلي للقرارات أو التوصيات الصادرة عن القمة، يمكن أن تكون هناك خطوة أخرى.