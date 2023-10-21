https://sputnikarabic.ae/20231021/بث-مباشر-تغطية-فعاليات-قمة-القاهرة-للسلام-بشأن-التصعيد-في-عزة-1082273180.html
بث مباشر.. تغطية فعاليات قمة القاهرة للسلام بشأن التصعيد في عزة
بث مباشر.. تغطية فعاليات قمة القاهرة للسلام بشأن التصعيد في عزة
تستضيف مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T08:14+0000
2023-10-21T08:14+0000
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, قمة القاهرة للسلام, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, الرئيس عبدالفتاح السيسي, новый онлайн для белой редактуры
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, قمة القاهرة للسلام, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, الرئيس عبدالفتاح السيسي, новый онлайн для белой редактуры
بث مباشر.. تغطية فعاليات قمة القاهرة للسلام بشأن التصعيد في عزة
08:14 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
تستضيف مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.