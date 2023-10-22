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https://sputnikarabic.ae/20231022/ألعاب-أطفال-تؤدي-إلى-جراحة-طارئة-1082328733.html
بحث علمي... ألعاب أطفال تؤدي إلى جراحة طارئة
بحث علمي... ألعاب أطفال تؤدي إلى جراحة طارئة
قدمت اختصاصية طب الطوارئ ليا ميدلبيرج من مستشفى الأطفال الوطني، اليوم الأحد، دراسة علمية حديثة في المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، تؤكد أن عدد... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T13:14+0000
2023-10-22T13:16+0000
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قالت جرّاحة الأطفال مينا ويك، من مستشفى جامعة كاليفورنيا في ديفيس للأطفال: "غالبًا ما يتم بيع الكرات أو الخرزات المغناطيسية الأرضية النادرة عالية الطاقة على أنها ألعاب ممتعة وتخفف التوتر، ولكنها من بين أخطر الألعاب عندما يأكلها الأطفال".وأضافت ويك: "لا يهم الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للطفل، أو ما إذا كان الطفل مراقبًا، فلا يزال الأطفال قادرين على أكلها ويحتاج الكثير منهم إلى عملية جراحية لإصلاح الضرر الداخلي الناجم عنها.بمجرد تناولها، يمكن أن تنجذب المغناطيسات إلى بعضها البعض أو إلى أشياء أخرى، على سبيل المثال، ابتلع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مغناطيسًا، وبعد بضعة أيام ابتلع كرة معدنية صغيرة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.غالبية الإصابات، تم توثيقها لدى أطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية أعلى، والذين ربما لديهم إمكانية أكبر للوصول إلى أجهزة مغناطيسية عالية الطاقة، لكن الحالات من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا كانت أكثر عرضة للخطورة، مما يتطلب التدخل الجراحي.أشارت ويك إلى أن: "الآباء لا يعتقدون أبدًا أن طفلهم سيكون غبيًا لدرجة أنه سيبتلع المغناطيس. لكن الأطفال يفعلون ذلك في كثير من الأحيان، على الرغم من إشراف الكبار وحتى عندما يعلم الكبار أن هذه المغناطيسات قد تكون خطرة".
https://sputnikarabic.ae/20231022/في-يومه-العالمي-ضرورة-التوعية-باضطراب-تلعثم-الكلام-والتأتأة-وطرق-العلاج-1082319470.html
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علوم, الصحة, حماية الأطفال, منوعات
علوم, الصحة, حماية الأطفال, منوعات

بحث علمي... ألعاب أطفال تؤدي إلى جراحة طارئة

13:14 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 22.10.2023)
© Photo / unsplash/ Piron Guillaumeألعاب أطفال، عمل جراحي
ألعاب أطفال، عمل جراحي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Photo / unsplash/ Piron Guillaume
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قدمت اختصاصية طب الطوارئ ليا ميدلبيرج من مستشفى الأطفال الوطني، اليوم الأحد، دراسة علمية حديثة في المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، تؤكد أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى جراحة طارئة لإزالة مغناطيس "النيوديميوم" لا ينخفض، على الرغم من محاولات تسليط الضوء على المخاطر.
قالت جرّاحة الأطفال مينا ويك، من مستشفى جامعة كاليفورنيا في ديفيس للأطفال: "غالبًا ما يتم بيع الكرات أو الخرزات المغناطيسية الأرضية النادرة عالية الطاقة على أنها ألعاب ممتعة وتخفف التوتر، ولكنها من بين أخطر الألعاب عندما يأكلها الأطفال".
وأضافت ويك: "لا يهم الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للطفل، أو ما إذا كان الطفل مراقبًا، فلا يزال الأطفال قادرين على أكلها ويحتاج الكثير منهم إلى عملية جراحية لإصلاح الضرر الداخلي الناجم عنها.
يضع الأطفال الأشياء في أفواههم؛ فبالنسبة للأطفال الصغار جدًا، يعد ذلك جزءًا طبيعيًا من النمو، ولكن الأطفال من جميع الأعمار يظهرون في غرف الطوارئ مصابين بإصابات مغناطيس أرضي نادر. وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، يمكن حتى للمراهقين ابتلاع مغناطيسات قوية على شكل ثقوب مزيفة.
بمجرد تناولها، يمكن أن تنجذب المغناطيسات إلى بعضها البعض أو إلى أشياء أخرى، على سبيل المثال، ابتلع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مغناطيسًا، وبعد بضعة أيام ابتلع كرة معدنية صغيرة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.
يمكن للمغناطيسات أن تلتقط بعضها داخل جسم الطفل، وعندها يمكن أن يقرصا الأنسجة ما يسبب ثقوبًا أو التواء أو انسدادًا في الأمعاء أو التهابات أو تسمم الدم، وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الموت المأساوي.
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غالبية الإصابات، تم توثيقها لدى أطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية أعلى، والذين ربما لديهم إمكانية أكبر للوصول إلى أجهزة مغناطيسية عالية الطاقة، لكن الحالات من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا كانت أكثر عرضة للخطورة، مما يتطلب التدخل الجراحي.
أشارت ويك إلى أن: "الآباء لا يعتقدون أبدًا أن طفلهم سيكون غبيًا لدرجة أنه سيبتلع المغناطيس. لكن الأطفال يفعلون ذلك في كثير من الأحيان، على الرغم من إشراف الكبار وحتى عندما يعلم الكبار أن هذه المغناطيسات قد تكون خطرة".
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