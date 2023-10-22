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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/إعلام-الأسلحة-السرية-الأمريكية-كان-لها-تأثير-غير-متوقع-على-روسيا-1082337032.html
إعلام: الأسلحة السرية الأمريكية كان لها تأثير غير متوقع على روسيا
إعلام: الأسلحة السرية الأمريكية كان لها تأثير غير متوقع على روسيا
فشلت عمليات التسليم السرية لصواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا في تخويف روسيا، على عكس ما كانت تأمل الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "فاردا". 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T18:24+0000
2023-10-22T18:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقرير: "بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، تم إرسال الصواريخ سرا إلى أوكرانيا لمفاجأة روسيا. لكن في الوقت نفسه، تعترف الولايات المتحدة نفسها بشكل غير مباشر بأنها لم تحقق أهدافها".ويشار إلى أن موسكو كانت على علم مسبقاً بمدى طيران هذه الصواريخ وقدراتها، فضلاً عن خطط البيت الأبيض لتوفيرها للقوات المسلحة الأوكرانية. علاوة على ذلك، فإن كل هذه الإمدادات لها تأثير ضئيل للغاية على سير الأعمال القتالية في الجمهورية السوفييتية السابقة.ويشير كاتب المقال إلى أن "عامل المفاجأة لم ينجح أبدًا، وعلى العموم، لم يكن من الممكن أبدًا مفاجأة الروس".بالإضافة إلى ذلك، حتى الخبراء العسكرييين الأوكرانيين والغربيين يقدرون احتمالية انتصار كييف في الصراع بأنها صفر عملياً. لدى روسيا الوسائل المناسبة للرد وكيفية تدمير الأسلحة المنقولة إلى نظام كييف، وهي لا تحتاج حتى إلى استخدام أسلحتها الأكثر فعالية للقيام بذلك، وفقا لـ "فاردا".وأكد البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه قام مؤخرًا بإرسال أنظمة أتاكمز إلى أوكرانيا في نسخة معدلة يصل مداها إلى 165 كيلومترًا. ووفقا لتقارير إعلامية، تلقت كييف ما لا يقل عن اثني عشر صاروخا من هذا الطراز.
https://sputnikarabic.ae/20231022/بعد-ظهورها-في-أوكرانياما-الأنظمة-الروسية-القادرة-على-صد-صواريخ-أتاكمز-1082326637.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: الأسلحة السرية الأمريكية كان لها تأثير غير متوقع على روسيا

18:24 GMT 22.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
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فشلت عمليات التسليم السرية لصواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا في تخويف روسيا، على عكس ما كانت تأمل الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "فاردا".
وجاء في التقرير: "بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، تم إرسال الصواريخ سرا إلى أوكرانيا لمفاجأة روسيا. لكن في الوقت نفسه، تعترف الولايات المتحدة نفسها بشكل غير مباشر بأنها لم تحقق أهدافها".
ويشار إلى أن موسكو كانت على علم مسبقاً بمدى طيران هذه الصواريخ وقدراتها، فضلاً عن خطط البيت الأبيض لتوفيرها للقوات المسلحة الأوكرانية. علاوة على ذلك، فإن كل هذه الإمدادات لها تأثير ضئيل للغاية على سير الأعمال القتالية في الجمهورية السوفييتية السابقة.
منظومات صواريخ مضادة للطيران إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعد ظهورها في أوكرانيا...ما الأنظمة الروسية القادرة على صد صواريخ "أتاكمز"؟
11:51 GMT
ويشير كاتب المقال إلى أن "عامل المفاجأة لم ينجح أبدًا، وعلى العموم، لم يكن من الممكن أبدًا مفاجأة الروس".
بالإضافة إلى ذلك، حتى الخبراء العسكرييين الأوكرانيين والغربيين يقدرون احتمالية انتصار كييف في الصراع بأنها صفر عملياً. لدى روسيا الوسائل المناسبة للرد وكيفية تدمير الأسلحة المنقولة إلى نظام كييف، وهي لا تحتاج حتى إلى استخدام أسلحتها الأكثر فعالية للقيام بذلك، وفقا لـ "فاردا".
وأكد البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه قام مؤخرًا بإرسال أنظمة أتاكمز إلى أوكرانيا في نسخة معدلة يصل مداها إلى 165 كيلومترًا. ووفقا لتقارير إعلامية، تلقت كييف ما لا يقل عن اثني عشر صاروخا من هذا الطراز.
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