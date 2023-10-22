https://sputnikarabic.ae/20231022/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تنشر-بطاريات-صواريخ-ثاد-وباتريوت-إضافية-في-الشرق-الأوسط-1082314872.html

البنتاغون: الولايات المتحدة تنشر بطاريات صواريخ ثاد وباتريوت إضافية في الشرق الأوسط

البنتاغون: الولايات المتحدة تنشر بطاريات صواريخ ثاد وباتريوت إضافية في الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستنشر بطارية صواريخ ثاد وصواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط تحسبا لأي تصعيد في... 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T04:02+0000

2023-10-22T04:02+0000

2023-10-22T04:02+0000

البنتاغون الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار إيران

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوستن في بيان نُشر على موقع البنتاغون على الإنترنت إنه، "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن في شأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".وتابع، أن إعادة نشر حاملة الطائرات "يو أس أس" أيزنهاور سيعزز قدرتنا على الاستجابة لحالات الطوارئ.كانت الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار بشأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، يؤكد حق تل أبيب في الدفاع عن النفس، وإدانة "حماس"، ولا يدعو لوقف إطلاق النار، وجاء ذلك حسبما صرح مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن الدولي، لوكالة "سبوتنيك".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية عن سقوط 4469 قتيلًا وأكثر من 15 ألف مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231021/الولايات-المتحدة-توزع-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-يؤكد-حق-إسرائيل-بالدفاع-عن-النفس-وإدانة-حماس-1082313730.html

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البنتاغون الأمريكي, وزير الدفاع الأمريكي, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إيران