https://sputnikarabic.ae/20231022/الدفاع-السوري-قصف-إسرائيلي-يستهدف-مطاري-دمشق-وحلب-ويخرجهما-عن-الخدمة-1082316319.html
الدفاع السورية: قصف إسرائيلي يستهدف مطاري دمشق وحلب ويخرجهما عن الخدمة
الدفاع السورية: قصف إسرائيلي يستهدف مطاري دمشق وحلب ويخرجهما عن الخدمة
تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليين لقصف إسرائيلي، اليوم الأحد، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة، ما أسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T06:45+0000
2023-10-22T06:45+0000
2023-10-22T06:03+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم العربي
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103820/55/1038205503_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_45f4ba6de7500334bd70e478a2184cae.jpg
وأفاد مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة صباح اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين"، وفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية.وتابع البيان أن "العدوان أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة النقل السورية، في بيان لها، أنه "جراء العدوان الإسرائيلي السافر، صباح اليوم الأحد، على مطاري دمشق وحلب الدوليين، والذي أدى إلى تعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم، سيتم تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي".يشار إلى أنه قبل أسبوع، شن سلاح الجو الإسرائيلي، هجوما استهدف مطار حلب شمالي سوريا، أدى إلى خروجه عن الخدمة، وأعلنت وزارة النقل السورية، عن تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي (قدوم ومغادرة) إلى مطار اللاذقية الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231012/وزارة-النقل-السورية-تحويل-الرحلات-المبرمجة-عبر-مطاري-دمشق-وحلب-إلى-مطار-اللاذقية-1081947021.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103820/55/1038205503_164:0:3028:2148_1920x0_80_0_0_eb81c1ad14b46c223a9320c27d5a3916.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, الأخبار
الدفاع السورية: قصف إسرائيلي يستهدف مطاري دمشق وحلب ويخرجهما عن الخدمة
تابعنا عبر
تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليين لقصف إسرائيلي، اليوم الأحد، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة، ما أسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح.
وأفاد مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة صباح اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين"، وفقا لوكالة
أنباء "سانا" السورية.
وتابع البيان أن "العدوان أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة النقل السورية، في بيان لها، أنه "جراء العدوان الإسرائيلي السافر، صباح اليوم الأحد، على مطاري دمشق وحلب الدوليين، والذي أدى إلى تعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم، سيتم تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي".
يشار إلى أنه قبل أسبوع، شن سلاح الجو الإسرائيلي، هجوما استهدف مطار حلب شمالي سوريا
، أدى إلى خروجه عن الخدمة، وأعلنت وزارة النقل السورية، عن تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي (قدوم ومغادرة) إلى مطار اللاذقية الدولي.