https://sputnikarabic.ae/20231022/الرئيس-التنفيذي-لقمة-الويب-يستقيل-بعد-إدلائه-بتصريحات-انتقد-فيها-ضمنا-إسرائيل-1082315259.html
الرئيس التنفيذي لقمة الويب يستقيل بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنا إسرائيل
الرئيس التنفيذي لقمة الويب يستقيل بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنا إسرائيل
قدم الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤتمر قمة الويب، بادي كوسغريف، استقالته من منصبه أمس السبت، بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنا إسرائيل. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T04:28+0000
2023-10-22T04:28+0000
2023-10-22T04:28+0000
الويب
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام، أن "الرئيس التنفيذي لقمة الويب ومؤسسها بادي كوسغريف استقال يوم السبت".وقال كوسغريف، إن تعليقاته بدأت تصرف الانتباه عن المؤتمر في البرتغال، المقرر عقده الشهر المقبل، وقدم اعتذاره.وصرح المتحدث باسم قمة الويب أن المؤتمر في البرتغال سيعقد كما هو مقرر، وسيتم تعيين مدير تنفيذي جديد "في أقرب وقت ممكن".وكان كوسغريف كتب تغريدة على منصة إكس جاء فيها، أن وأشارت وسائل إعلام، إلى أنه بعد هذا التصريح، رفضت بعض شركات التكنولوجيا والمستثمرين المشاركة في المؤتمر.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231022/10-قتلى-على-الأقل-في-قصف-إسرائيل-استهدف-مقهى-وسط-مدينة-خان-يونس-جنوب-غزة-1082314239.html
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الويب, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الويب, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الرئيس التنفيذي لقمة الويب يستقيل بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنا إسرائيل
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قدم الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤتمر قمة الويب، بادي كوسغريف، استقالته من منصبه أمس السبت، بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنا إسرائيل.
وقال كوسغريف، إن تعليقاته بدأت تصرف الانتباه عن المؤتمر في البرتغال، المقرر عقده الشهر المقبل، وقدم اعتذاره.
وصرح المتحدث باسم قمة الويب أن المؤتمر في البرتغال سيعقد كما هو مقرر، وسيتم تعيين مدير تنفيذي جديد "في أقرب وقت ممكن".
وكان كوسغريف كتب تغريدة على منصة إكس جاء فيها، أن
"جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وعبّر عما وصفه بـ"صدمته لخطاب وأعمال عديد من القادة والحكومات الغربية دعما لإسرائيل.
وأشارت وسائل إعلام، إلى أنه بعد هذا التصريح، رفضت بعض شركات التكنولوجيا والمستثمرين المشاركة في المؤتمر.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.