https://sputnikarabic.ae/20231022/الرئيس-التنفيذي-لقمة-الويب-يستقيل-بعد-إدلائه-بتصريحات-انتقد-فيها-ضمنا-إسرائيل-1082315259.html

الرئيس التنفيذي لقمة الويب يستقيل بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنا إسرائيل

الرئيس التنفيذي لقمة الويب يستقيل بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنا إسرائيل

قدم الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤتمر قمة الويب، بادي كوسغريف، استقالته من منصبه أمس السبت، بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنا إسرائيل. 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T04:28+0000

2023-10-22T04:28+0000

2023-10-22T04:28+0000

الويب

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام، أن "الرئيس التنفيذي لقمة الويب ومؤسسها بادي كوسغريف استقال يوم السبت".وقال كوسغريف، إن تعليقاته بدأت تصرف الانتباه عن المؤتمر في البرتغال، المقرر عقده الشهر المقبل، وقدم اعتذاره.وصرح المتحدث باسم قمة الويب أن المؤتمر في البرتغال سيعقد كما هو مقرر، وسيتم تعيين مدير تنفيذي جديد "في أقرب وقت ممكن".وكان كوسغريف كتب تغريدة على منصة إكس جاء فيها، أن وأشارت وسائل إعلام، إلى أنه بعد هذا التصريح، رفضت بعض شركات التكنولوجيا والمستثمرين المشاركة في المؤتمر.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20231022/10-قتلى-على-الأقل-في-قصف-إسرائيل-استهدف-مقهى-وسط-مدينة-خان-يونس-جنوب-غزة-1082314239.html

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الويب, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل