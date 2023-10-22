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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/القوات-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-لمراكز-ومقاتلات-سلاح-الجو-الأوكراني-1082326562.html
القوات الجوية الروسية توجه ضربات مدمرة لمراكز ومقاتلات القوات الأوكرانية
القوات الجوية الروسية توجه ضربات مدمرة لمراكز ومقاتلات القوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين للواء 82 التابع للقوات الأوكرانية، وضربت مراكز ومعدات عسكرية و طائرات... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T11:41+0000
2023-10-22T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين من قبل المجموعات الهجومية للواء الهجوم 82 المجوقل التابع للقوات الأوكرانية، في مناطق فيربوفوي ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه، وألحقت هزيمة بمعدات اللواء 65 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت الدفاع الروسية، أنه خلال اليوم الأحد، تم تحييد 60 عسكريا أوكرانيا، وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين ونظام مدفعية كراب الذاتي الدفع البولندي الصنع، ونظام مدفعية "إم 777" الأمريكي الصنع.وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير مستودعات ذخيرة لواء الدبابات 4 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب في منطقة دنيبروبتروفسك". وتابعت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "في مطار ستاروكونستانتينوف في منطقة خميلنيتسكي، تم تدمير أسلحة ومعدات طيران للقوات الجوية الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف، كما أصيب مركز الاتصالات التابع للواء الميكانيكي 66".كما أكدت الدفاع الروسية، أن الدفاع الجوي الروسي، أسقط ثلاث طائرات من طراز "ميغ- 29" أوكرانية، خلال النهار، في مناطق بلاغوداتني ولوزوف ومنطقة دنيبروبتروفسك وتشوغيف ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى طائرة "سو- 25" شمال غربي دونيتسك، وتم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" وأربعة صواريخ من طراز "أوراغان".كما تم تدمير30 مسيّرة أوكرانية، في لوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20231022/بعد-ظهورها-في-أوكرانياما-الأنظمة-الروسية-القادرة-على-صد-صواريخ-أتاكمز-1082326637.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الجوية الروسية توجه ضربات مدمرة لمراكز ومقاتلات القوات الأوكرانية

11:41 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 22.10.2023)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة روسية من طراز "سو-25"
مقاتلة قاذفة روسية من طراز سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Министерство обороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين للواء 82 التابع للقوات الأوكرانية، وضربت مراكز ومعدات عسكرية و طائرات مقاتلة أوكرانية في 147 منطقة.
وقالت الدفاع، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين من قبل المجموعات الهجومية للواء الهجوم 82 المجوقل التابع للقوات الأوكرانية، في مناطق فيربوفوي ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه، وألحقت هزيمة بمعدات اللواء 65 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت الدفاع الروسية، أنه خلال اليوم الأحد، تم تحييد 60 عسكريا أوكرانيا، وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين ونظام مدفعية كراب الذاتي الدفع البولندي الصنع، ونظام مدفعية "إم 777" الأمريكي الصنع.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير مستودعات ذخيرة لواء الدبابات 4 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب في منطقة دنيبروبتروفسك".
وتابعت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "في مطار ستاروكونستانتينوف في منطقة خميلنيتسكي، تم تدمير أسلحة ومعدات طيران للقوات الجوية الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف، كما أصيب مركز الاتصالات التابع للواء الميكانيكي 66".
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كما أكدت الدفاع الروسية، أن الدفاع الجوي الروسي، أسقط ثلاث طائرات من طراز "ميغ- 29" أوكرانية، خلال النهار، في مناطق بلاغوداتني ولوزوف ومنطقة دنيبروبتروفسك وتشوغيف ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى طائرة "سو- 25" شمال غربي دونيتسك، وتم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" وأربعة صواريخ من طراز "أوراغان".
كما تم تدمير30 مسيّرة أوكرانية، في لوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون.
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