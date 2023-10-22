https://sputnikarabic.ae/20231022/القوات-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-لمراكز-ومقاتلات-سلاح-الجو-الأوكراني-1082326562.html

القوات الجوية الروسية توجه ضربات مدمرة لمراكز ومقاتلات القوات الأوكرانية

القوات الجوية الروسية توجه ضربات مدمرة لمراكز ومقاتلات القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين للواء 82 التابع للقوات الأوكرانية، وضربت مراكز ومعدات عسكرية و طائرات... 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T11:41+0000

2023-10-22T11:41+0000

2023-10-22T12:16+0000

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وقالت الدفاع، في بيانها، إن "القوات الجوية الروسية، أحبطت هجومين من قبل المجموعات الهجومية للواء الهجوم 82 المجوقل التابع للقوات الأوكرانية، في مناطق فيربوفوي ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه، وألحقت هزيمة بمعدات اللواء 65 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت الدفاع الروسية، أنه خلال اليوم الأحد، تم تحييد 60 عسكريا أوكرانيا، وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين ونظام مدفعية كراب الذاتي الدفع البولندي الصنع، ونظام مدفعية "إم 777" الأمريكي الصنع.وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير مستودعات ذخيرة لواء الدبابات 4 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب في منطقة دنيبروبتروفسك". وتابعت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "في مطار ستاروكونستانتينوف في منطقة خميلنيتسكي، تم تدمير أسلحة ومعدات طيران للقوات الجوية الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف، كما أصيب مركز الاتصالات التابع للواء الميكانيكي 66".كما أكدت الدفاع الروسية، أن الدفاع الجوي الروسي، أسقط ثلاث طائرات من طراز "ميغ- 29" أوكرانية، خلال النهار، في مناطق بلاغوداتني ولوزوف ومنطقة دنيبروبتروفسك وتشوغيف ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى طائرة "سو- 25" شمال غربي دونيتسك، وتم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" وأربعة صواريخ من طراز "أوراغان".كما تم تدمير30 مسيّرة أوكرانية، في لوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون.

https://sputnikarabic.ae/20231022/بعد-ظهورها-في-أوكرانياما-الأنظمة-الروسية-القادرة-على-صد-صواريخ-أتاكمز-1082326637.html

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