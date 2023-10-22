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https://sputnikarabic.ae/20231022/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-4-مرات-1082339348.html
المصالحة الروسي: طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات
المصالحة الروسي: طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات خلال اليوم الماضي. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T22:10+0000
2023-10-22T22:32+0000
مركز المصالحة الروسي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية مساء أمس الأحد، أنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 حالات خرق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي"، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح، أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 10 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوج مقاتلات "إف-16"، وثلاثة أزاوج من مقاتلات "إف-15"، ومسيرتين من طراز " إم كيو 1 إس".
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مركز المصالحة الروسي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي, روسيا, أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي: طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات

22:10 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 22.10.2023)
© Photo / U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBrideطيران التحالف الدولي - المقاتلة "إف-22" (F-22)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-22 (F-22) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Photo / U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية مساء أمس الأحد، أنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 حالات خرق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي"، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح، أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 10 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوج مقاتلات "إف-16"، وثلاثة أزاوج من مقاتلات "إف-15"، ومسيرتين من طراز " إم كيو 1 إس".
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