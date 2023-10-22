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https://sputnikarabic.ae/20231022/المقاتلات-الإسرائيلية-تنفذ-سبع-غارات-جوية-على-مطاري-دمشق-وحلب-1082338427.html
المقاتلات الإسرائيلية تنفذ سبع غارات جوية على مطاري دمشق وحلب
المقاتلات الإسرائيلية تنفذ سبع غارات جوية على مطاري دمشق وحلب
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، فاديم كوليت في مؤتمر صحفي، أن ثلاث مقاتلات من طراز إف 15 وأربع طائرات... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T19:51+0000
2023-10-22T19:51+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال: "من الساعة 05.22 إلى الساعة 05.33 يوم 22 أكتوبر، قامت ثلاث مقاتلات تكتيكية من طراز إف-15 وأربعة مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من البحر الأبيض المتوسط ​​دون دخول المجال الجوي السوري بمهاجمة البنية التحتية لمطاري الدولي (دمشق) والنيرب (حلب)".وأضاف كوليت: "نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، تعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية وتعطل عمل المطارات".وكان قد أعلن مصدر عسكري سوري أنه في "حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة صباح اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين"، وفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231022/الخارجية-السورية-تحذر-من-تكرار-الهجمات-الإسرائيلية-ضدها-1082337823.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

المقاتلات الإسرائيلية تنفذ سبع غارات جوية على مطاري دمشق وحلب

19:51 GMT 22.10.2023
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، فاديم كوليت في مؤتمر صحفي، أن ثلاث مقاتلات من طراز إف 15 وأربع طائرات من طراز إف 16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجمات من البحر الأبيض المتوسط على مطاري النيرب في حلب والمطار الدولي في دمشق.
وقال: "من الساعة 05.22 إلى الساعة 05.33 يوم 22 أكتوبر، قامت ثلاث مقاتلات تكتيكية من طراز إف-15 وأربعة مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من البحر الأبيض المتوسط ​​دون دخول المجال الجوي السوري بمهاجمة البنية التحتية لمطاري الدولي (دمشق) والنيرب (حلب)".
وأضاف كوليت: "نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، تعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية وتعطل عمل المطارات".
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
الخارجية السورية تحذر من تكرار الهجمات الإسرائيلية ضدها
19:41 GMT
وكان قد أعلن مصدر عسكري سوري أنه في "حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة صباح اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين"، وفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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