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https://sputnikarabic.ae/20231022/رئيس-المكتب-السياسي-لحماس-ووزير-الخارجية-الإيراني-يبحثان-سبل-منع-الجرائم-الإسرائيلية-في-غزة-1082339443.html
رئيس المكتب السياسي لحماس ووزير الخارجية الإيراني يبحثان سبل منع "الجرائم الإسرائيلية" في غزة
رئيس المكتب السياسي لحماس ووزير الخارجية الإيراني يبحثان سبل منع "الجرائم الإسرائيلية" في غزة
أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحث خلاله الطرفان سبل منع "الجرائم... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T22:42+0000
2023-10-22T22:42+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
وزير الخارجية الإيراني
العالم العربي
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وقالت حماس في بيان اليوم الأحد، إنه "بُحث آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وسبل استخدام كافة الأدوات لوقف هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو في قطاع غزة خلال الاتصال".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وخلف القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا آلاف الضحايا الفلسطينيين في غزة، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "نحو 4741 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إصابة نحو 15898 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري".وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "4651 قتيلا سقطوا في غزة، في حين بلغ عدد الإصابات في القطاع 14245 إصابة، وقتل نحو 90 في الضفة الغربية، كما أصيب 1653 آخرون منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة والضفة"، حسب قولها.وأضافت الوزارة، أن من بين القتلى في غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، كما قتلت 1024 سيدة، إضافة إلى 187 مسنا، لتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد القتلى نحو 70 بالمئة.على الجانب الآخر، أعلنت الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين الإسرائيليين تجاوزت 5400 شخص منذ بدء التصعيد مع "حماس"، فيما تجاوز عدد القتلى 1400.
https://sputnikarabic.ae/20231022/مقتل-أكثر-من-20-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-لمسجد-ومنزلين-في-غزة--عاجل-1082339093.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, وزير الخارجية الإيراني, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, وزير الخارجية الإيراني, العالم العربي

رئيس المكتب السياسي لحماس ووزير الخارجية الإيراني يبحثان سبل منع "الجرائم الإسرائيلية" في غزة

22:42 GMT 22.10.2023
© AFP 2023 / -المرشد في إيران آيه الله علي خامنئي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية
المرشد في إيران آيه الله علي خامنئي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / -
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أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بحث خلاله الطرفان سبل منع "الجرائم الإسرائيلية" ضد قطاع غزة وحركة حماس الفلسطينية.
وقالت حماس في بيان اليوم الأحد، إنه "بُحث آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وسبل استخدام كافة الأدوات لوقف هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو في قطاع غزة خلال الاتصال".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وخلف القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا آلاف الضحايا الفلسطينيين في غزة، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "نحو 4741 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إصابة نحو 15898 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري".
وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "4651 قتيلا سقطوا في غزة، في حين بلغ عدد الإصابات في القطاع 14245 إصابة، وقتل نحو 90 في الضفة الغربية، كما أصيب 1653 آخرون منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة والضفة"، حسب قولها.
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21:26 GMT
وأضافت الوزارة، أن من بين القتلى في غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، كما قتلت 1024 سيدة، إضافة إلى 187 مسنا، لتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد القتلى نحو 70 بالمئة.
على الجانب الآخر، أعلنت الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين الإسرائيليين تجاوزت 5400 شخص منذ بدء التصعيد مع "حماس"، فيما تجاوز عدد القتلى 1400.
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