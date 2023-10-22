https://sputnikarabic.ae/20231022/مدير-الإعلام-والتواصل-في-أونروا-لم-تدخل-أي-شاحنة-مساعدات-حتى-الآن-إلى-قطاع-غزة-1082336193.html

مدير الإعلام والتواصل في "أونروا": لم تدخل أي شاحنة مساعدات حتى الآن إلى قطاع غزة

مدير الإعلام والتواصل في "أونروا": لم تدخل أي شاحنة مساعدات حتى الآن إلى قطاع غزة

نفت جوليت توما، مدير الإعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T17:36+0000

2023-10-22T17:36+0000

2023-10-22T17:36+0000

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وأوضحت توما في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إنه لم تدخل أي شاحنة مساعدات حتى الآن إلى قطاع غزة حتى الساعة 19:52 من مساء اليوم الأحد.وفي وقت سابق، قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه تم إبلاغ وكالة "الأونروا" بإرسال شاحنات لاستلام مساعدات في الموعد المحدد، الذي كان من المفترض الساعة الثانية ظهر اليوم، لكنها بقيت لنحو 3 ساعات ولم تتسلم شيئا.وأوضح معروف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "بعدما انتظروا تلك الفترة تم إبلاغهم بالعودة بالشاحنات ولم يتم استلام أي مساعدات اليوم دون أن نحصل على أي توضيح أو تبرير لهذا الأمر".وأضاف المسؤول الفلسطيني إنه "بغض النظر عما يجري على الجانب المصري، فإني أتحدث عن الجانب الفلسطيني، نحن لم نتسلم أي شكل من أشكال المساعدات اليوم.. الجانب الفلسطيني لم يدخله أي شحنة من شحنات المساعدات اليوم"، لافتا إلى أن "السيارات التي ذهبت إلى المعبر لكي تنقل المساعدات التي من المفترض دخولها اليوم لم يتم إدخالها بعد انتظار ساعات".وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "لم يدخل قطاع غزة منذ 16 يوما أي مساعدات سوى الشحنة التي دخلت أمس وهي مكونة من 20 شاحنة، واليوم لم يتم إدخال أي شاحنة".وكانت الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات قد بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري باتجاه الأراضي الفلسطينية، منذ أمس السبت، حيث يستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري. ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط أعداد ضخمة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

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حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة