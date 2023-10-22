https://sputnikarabic.ae/20231022/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-قد-يتطلب-الأمر-عدة-أشهر-لكن-في-النهاية-لن-تكون-هناك-حركة-حماس-1082335975.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: قد يتطلب الأمر عدة أشهر لكن في النهاية لن تكون هناك حركة حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي: قد يتطلب الأمر عدة أشهر لكن في النهاية لن تكون هناك حركة حماس

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الأحد، مجددا "بالقضاء على حركة حماس". 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T17:05+0000

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وقال غالانت، خلال زيارته إلى قيادة عمليات سلاح الجو، إن الأمر قد يتطلب الأمر عدة أشهر، لكن في النهاية لن تكون هناك حركة حماس".واطلع، على الهجمات التي شنها سلاح الجو على قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وشدد غالانت، على أنه لا يوجد شيء يمكن أن يوقف الجيش الإسرائيلي"، متابعا: "العملية البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة لأنه لن تكون هناك حماس بعدها".ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تجاوزت 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

https://sputnikarabic.ae/20231022/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-نقطة-إطلاق-نار-لـحماس-بواسطة-اللدغة-الحديدية-فيديو--1082330456.html

https://sputnikarabic.ae/20231021/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سندخل-إلى-غزة-ونخوض-مهمة-عملياتية-للقضاء-على-حماس-1082309343.html

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