بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة.. فيديو وصور
11:32 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 22.10.2023)
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
© Sputnik . سS
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري باتجاه الأراضي الفلسطينية.
ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن نحو 6 شاحنات بدأت بالدخول لقطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري.
ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
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© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
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© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
3/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
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© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
5/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
6/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
1/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
2/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
3/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
4/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
5/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
6/6
© Sputnik . سS
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".