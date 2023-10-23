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إعلام: سائق سيارة يصدم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ولا معلومات عن الضحايا
إعلام: سائق سيارة يصدم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ولا معلومات عن الضحايا
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، بأن سائق سيارة صدم مدنيين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة مينيابوليس الأمريكية في مينيسوتا، ولا توجد بيانات عن الضحايا... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T05:40+0000
2023-10-23T05:40+0000
طوفان الأقصى
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وأضافت الصحيفة، نقلا عن الشرطة المحلية، أن شخصا مجهولا يقود سيارته قام باقتحام المسيرة وصدم المدنيين، ما أدى لإلحاق الضرر بهم، ثم قاد سيارته بعيدا.وأكدت الصحيفة، استنادا إلى إفادة الشرطة المحلية، أن "العديد من الشهود أبلغوا عن سيارة اقتحمت الحشد، وأبلغ أحد المتصلين عن صوت طلق ناري".وبحسب التقارير، فإنه حتى الوقت الحالي لا توجد أية معلومات عن الضحايا، ولم يتم القبض على سائق السيارة الذي تمكن من الفرار.وقتل وأصيب عشرات الأشخاص، مساء أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "طيران الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس في معسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح".
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طوفان الأقصى, العالم العربي
طوفان الأقصى, العالم العربي

إعلام: سائق سيارة يصدم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ولا معلومات عن الضحايا

05:40 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / Cole Burston مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / Cole Burston
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، بأن سائق سيارة صدم مدنيين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة مينيابوليس الأمريكية في مينيسوتا، ولا توجد بيانات عن الضحايا حتى الآن.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن الشرطة المحلية، أن شخصا مجهولا يقود سيارته قام باقتحام المسيرة وصدم المدنيين، ما أدى لإلحاق الضرر بهم، ثم قاد سيارته بعيدا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه شارك نحو خمسة آلاف شخص في مسيرة يوم الأحد، واستلقوا على الطريق، في تجسيد لحالة الضحايا المدنيين الفلسطينيين الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وأكدت الصحيفة، استنادا إلى إفادة الشرطة المحلية، أن "العديد من الشهود أبلغوا عن سيارة اقتحمت الحشد، وأبلغ أحد المتصلين عن صوت طلق ناري".
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04:12 GMT
وبحسب التقارير، فإنه حتى الوقت الحالي لا توجد أية معلومات عن الضحايا، ولم يتم القبض على سائق السيارة الذي تمكن من الفرار.
وقتل وأصيب عشرات الأشخاص، مساء أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "طيران الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس في معسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح".
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