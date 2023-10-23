https://sputnikarabic.ae/20231023/الصين-تحذر-من-الوضع-الخطير-في-قطاع-غزة-1082340711.html
الصين تحذر من الوضع الخطير في قطاع غزة
الصين تحذر من الوضع الخطير في قطاع غزة
أعلن مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون، يوم الاثنين، عن الوضع الخطير في قطاع غزة، وأبدى قلقه من تصاعد الصراع بشكل كبير. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T04:12+0000
2023-10-23T04:12+0000
2023-10-23T04:12+0000
العالم
الصين
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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قبل زيارته المنطقة، أكد تشاي جيون أنه قد أجرى محادثات مع وزراء خارجية العديد من الدول، بما في ذلك فلسطين وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.كما أكد التزام الصين بالتواصل الوثيق مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الدول العربية.وأعلن تشاي جيون استعداد الصين للقيام بجهود مكثفة لتعزيز الحوار، وتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام في المنطقة، وتنفيذ حلا يقوم على دولتين.وشدد على أن الصين ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة والقنوات الثنائية بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231022/مقتل-أكثر-من-20-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-لمسجد-ومنزلين-في-غزة--عاجل-1082339093.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, الصين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الصين تحذر من الوضع الخطير في قطاع غزة
تابعنا عبر
أعلن مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون، يوم الاثنين، عن الوضع الخطير في قطاع غزة، وأبدى قلقه من تصاعد الصراع بشكل كبير.
قبل زيارته المنطقة، أكد تشاي جيون أنه قد أجرى محادثات مع وزراء خارجية العديد من الدول، بما في ذلك فلسطين وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما أكد التزام الصين بالتواصل الوثيق مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الدول العربية.
وأعلن تشاي جيون استعداد الصين للقيام بجهود مكثفة لتعزيز الحوار
، وتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام في المنطقة، وتنفيذ حلا يقوم على دولتين.
وشدد على أن الصين ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة والقنوات الثنائية بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية.