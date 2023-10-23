https://sputnikarabic.ae/20231023/الصين-تحذر-من-الوضع-الخطير-في-قطاع-غزة-1082340711.html

الصين تحذر من الوضع الخطير في قطاع غزة

الصين تحذر من الوضع الخطير في قطاع غزة

أعلن مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون، يوم الاثنين، عن الوضع الخطير في قطاع غزة، وأبدى قلقه من تصاعد الصراع بشكل كبير. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T04:12+0000

2023-10-23T04:12+0000

2023-10-23T04:12+0000

العالم

الصين

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/05/1080708868_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_f7029ba42d63c9af6f5afa5ad62512b2.jpg

قبل زيارته المنطقة، أكد تشاي جيون أنه قد أجرى محادثات مع وزراء خارجية العديد من الدول، بما في ذلك فلسطين وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.كما أكد التزام الصين بالتواصل الوثيق مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الدول العربية.وأعلن تشاي جيون استعداد الصين للقيام بجهود مكثفة لتعزيز الحوار، وتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام في المنطقة، وتنفيذ حلا يقوم على دولتين.وشدد على أن الصين ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة والقنوات الثنائية بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231022/مقتل-أكثر-من-20-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-لمسجد-ومنزلين-في-غزة--عاجل-1082339093.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم