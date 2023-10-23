https://sputnikarabic.ae/20231023/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-بـقصف-حيفا-بالصواريخ-حال-اجتاحت-إسرائيل-قطاع-غزة-1082366185.html

الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"قصف حيفا" بالصواريخ حال اجتاحت إسرائيل قطاع غزة

الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"قصف حيفا" بالصواريخ حال اجتاحت إسرائيل قطاع غزة

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن "جبهة المقاومة في فلسطين قادرة على التحرك بمفردها ولا تعاني من أي نقص بشري في عدادها في غزة". 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T14:13+0000

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وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إنه "إذا أراد أشرار العالم القيام بتصرف أحمق مثل اجتياح الأراضي الفلسطينية، فسيواجهون فشلاً ذريعاً وسيتلقون رداً حاسما من جبهة المقاومة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف فدوي أن "الصهاينة أقدموا على التوغل أمس وتلقوا ضربة قوية من المقاومة"، مشيرًا إلى أن "الصهاينة هم الفصيل السياسي للولايات المتحدة وبريطانيا".وأوضح في الوقت ذاته، أنه "إذا لزم الأمر سنطلق الصواريخ مباشرة باتجاه حيفا"، مؤكدًا أن بلاده لا تعطي الأسلحة والصواريخ لقوى المقاومة، لأنها تنتجها بنفسها".وأكد أنه "ليس أمام الصهاينة سبيل إلى النصر في هذه المعركة، لأن الجبهة الباطلة لا يمكن أن تنتصر"، معتبرًا أن قتل الأطفال يدل على ضعف الكيان الصهيوني.وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال، الثلاثاء الماضي، إنه "إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق غزة، فستكون هناك صدمة أخرى بانتظارهم"، مضيفًا أن "صدمات قوى المقاومة ستستمر ضد الصهاينة، حتى يختفي هذا الورم السرطاني من خريطة العالم".وشدد على أن "العالم الإسلامي يعد الثواني لتأييد دوره في محور المقاومة"، مؤكدًا أنه "إذا واصل أشرار العالم الصهاينة الجرائم في غزة، فربما تدخل الشعوب المسلمة في البلدان الأخرى إلى الميدان".واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.يكم أن تأخذوا تحذيراتنا على محمل الجدوأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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