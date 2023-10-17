https://sputnikarabic.ae/20231017/إيران-في-رسالة-جديدة-إلى-إسرائيل-عليكم-أن-تأخذوا-تحذيراتنا-على-محمل-الجد-1082088332.html

إيران في رسالة جديدة إلى إسرائيل: عليكم أن تأخذوا تحذيراتنا على محمل الجد

إيران في رسالة جديدة إلى إسرائيل: عليكم أن تأخذوا تحذيراتنا على محمل الجد

أكدت إيران مجددا، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة وقف القتل والدمار في ​قطاع غزة". 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T08:14+0000

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وقال السفير الإيران​ي في ​لبنان،​ مجتبى أماني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إيران حذرت عبر وزير خارجيتها، من القتل والدمار في ​غزة"، داعيا إلى أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد"، لافتا إلى أن الآخرين قد يتصرفون دون سابق إنذار.ونفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، "إعطاء بلاده للأوامر لقوى المقاومة في المنطقة"، مؤكدا أنها تتخذ قراراتها بنفسها.وقال عبد اللهيان، في مقابلة تلفزيونية: "إذا لم تتوقف جرائم الحرب الصهيونية ولم يشهد العالم وقفا فوريا لها، فسوف تفتح جبهات أخرى"، محذرا من "تحرك وقائي وأعمال استباقية" ربما تكون متوقعة من المقاومة في الساعات المقبلة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف: "المقاومة قادرة على خوض حرب طويلة الأمد مع العدو"، متابعا: "كل الاحتمالات واردة ولا يمكننا أن نكون غير مبالين تجاه جرائم الحرب التي ترتكب ضد سكان غزة".وكشف أن "الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أوضح خلال لقائهما، ظروف المنطقة وأزمات الكيان الصهيوني وخيارات المقاومة"، مشيرا إلى أن "بعض الجهات الإعلامية في لبنان تحاول إظهاره عاجزًا عن تحمل أعباء الحرب لكن المقاومة درست كل هذه الأمور".وردًا على سؤال حول إمكانية أن تخوض إيران حربا ضد إسرائيل، قال إن كل الاحتمالات واردة، مشيرا إلى أن "قادة المقاومة لن يسمحوا للعدو الصهيوني أن يعمل كل ما يشاء في غزة ومن ثم يتوجه إلى باقي قواعد المقاومة في المنطقة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد العمل على استعادة كل المختطفين من أيدي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.وقال نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، إن "حركة حماس منظمة تشبه تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) ويجب سحقها"، مضيفا: "أقول لإيران وحزب الله احذروا".وتابع: "لا تجربوا امتحاننا في شمال البلاد لأن الثمن سيكون باهظا"، مؤكدا أن "الهدف هو تحقيق النصر الأكيد والقضاء على حركة حماس".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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