https://sputnikarabic.ae/20231023/الدفاع-القوات-الروسية-تحييد-200-جندي-ودبابة-على-محور-جنوب-دونيتسك--عاجل-1082340482.html
الدفاع: القوات الروسية تحييد 200 جندي ودبابة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
الدفاع: القوات الروسية تحييد 200 جندي ودبابة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك قصفت أماكن تمركز فيها أفراد... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T03:07+0000
2023-10-23T03:07+0000
2023-10-23T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
تحييد
أخبار جمهورية دونيتسك
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ووفقا له، فإن الضربات الجوية التكتيكية والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت مناطق تمركز القوى البشرية ومعدات وحدات الهجوم الجوي الميكانيكي 72، والهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات نوفوميخيلوفكا، كونستانتينوفكا، زولوتايا نيفا، أوغليدار، فوديانا، وستارومايورسكايا في جمهورية دونيتسك.وقال رئيس المركز الصحفي، إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 200 عسكري ومركز مراقبة طائرات بدون طيار ودبابة واحدة".وأضاف أنه على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة "فوستوك" محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكي، حيث دمرت طائرة مسيرة هجومية مركبة تحتوي على أفراد من العدو، وأنه خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (BM-21 Grad) وسبعة أطقم هاون.
https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-90-مقذوفا-خلال-اليوم-الماضي-1082339742.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, تحييد, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, تحييد, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحييد 200 جندي ودبابة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
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صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك قصفت أماكن تمركز فيها أفراد العدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 200 عسكري ودبابة واحدة.
ووفقا له، فإن الضربات الجوية التكتيكية والطيران العسكري
والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت مناطق تمركز القوى البشرية ومعدات وحدات الهجوم الجوي الميكانيكي 72، والهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات نوفوميخيلوفكا، كونستانتينوفكا، زولوتايا نيفا، أوغليدار، فوديانا، وستارومايورسكايا في جمهورية دونيتسك.
وقال رئيس المركز الصحفي، إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 200 عسكري ومركز مراقبة طائرات بدون طيار ودبابة واحدة".
وأضاف أنه على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة "فوستوك" محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكي، حيث دمرت طائرة مسيرة هجومية مركبة تحتوي على أفراد من العدو، وأنه خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (BM-21 Grad) وسبعة أطقم هاون.