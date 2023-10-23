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الدفاع: القوات الروسية تحييد 200 جندي ودبابة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/الدفاع-القوات-الروسية-تحييد-200-جندي-ودبابة-على-محور-جنوب-دونيتسك--عاجل-1082340482.html
الدفاع: القوات الروسية تحييد 200 جندي ودبابة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
الدفاع: القوات الروسية تحييد 200 جندي ودبابة على محور جنوب دونيتسك -عاجل
صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك قصفت أماكن تمركز فيها أفراد... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T03:07+0000
2023-10-23T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
تحييد
أخبار جمهورية دونيتسك
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ووفقا له، فإن الضربات الجوية التكتيكية والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت مناطق تمركز القوى البشرية ومعدات وحدات الهجوم الجوي الميكانيكي 72، والهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات نوفوميخيلوفكا، كونستانتينوفكا، زولوتايا نيفا، أوغليدار، فوديانا، وستارومايورسكايا في جمهورية دونيتسك.وقال رئيس المركز الصحفي، إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 200 عسكري ومركز مراقبة طائرات بدون طيار ودبابة واحدة".وأضاف أنه على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة "فوستوك" محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكي، حيث دمرت طائرة مسيرة هجومية مركبة تحتوي على أفراد من العدو، وأنه خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (BM-21 Grad) وسبعة أطقم هاون.
https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-90-مقذوفا-خلال-اليوم-الماضي-1082339742.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, تحييد, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, تحييد, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع: القوات الروسية تحييد 200 جندي ودبابة على محور جنوب دونيتسك -عاجل

03:07 GMT 23.10.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
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صرح أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك قصفت أماكن تمركز فيها أفراد العدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 200 عسكري ودبابة واحدة.
ووفقا له، فإن الضربات الجوية التكتيكية والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت مناطق تمركز القوى البشرية ومعدات وحدات الهجوم الجوي الميكانيكي 72، والهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات نوفوميخيلوفكا، كونستانتينوفكا، زولوتايا نيفا، أوغليدار، فوديانا، وستارومايورسكايا في جمهورية دونيتسك.
وقال رئيس المركز الصحفي، إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 200 عسكري ومركز مراقبة طائرات بدون طيار ودبابة واحدة".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 90 مقذوفا خلال اليوم الماضي
00:16 GMT
وأضاف أنه على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة "فوستوك" محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكي، حيث دمرت طائرة مسيرة هجومية مركبة تحتوي على أفراد من العدو، وأنه خلال المعركة المضادة للبطارية، فقد العدو نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (BM-21 Grad) وسبعة أطقم هاون.
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