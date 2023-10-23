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https://sputnikarabic.ae/20231023/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-90-مقذوفا-خلال-اليوم-الماضي-1082339742.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 90 مقذوفا خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 90 مقذوفا خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، أن القوات... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T00:16+0000
2023-10-23T00:16+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال اليوم الماضي، أبلغت البعثة عن 24 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو 10 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على محور غورلفكا، 14 قذيفة من مدفعية عيار 152 ملم. وأُطلق 90 مقذوفا بعيارات مختلفة".وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي، أيضًا عن إصابة مدني واحد في ماكييفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 26 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231022/القوات-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-لمراكز-ومقاتلات-سلاح-الجو-الأوكراني-1082326562.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 90 مقذوفا خلال اليوم الماضي

00:16 GMT 23.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 24 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 90 مقذوفا مختلفة العيارات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال اليوم الماضي، أبلغت البعثة عن 24 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، أطلق العدو 10 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، على محور غورلفكا، 14 قذيفة من مدفعية عيار 152 ملم. وأُطلق 90 مقذوفا بعيارات مختلفة".
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف دونيتسك وغورلوفكا.
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي، أيضًا عن إصابة مدني واحد في ماكييفكا.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوية الروسية توجه ضربات مدمرة لمراكز ومقاتلات أوكرانية
أمس, 11:41 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 26 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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