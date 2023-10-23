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https://sputnikarabic.ae/20231023/بايدن-و5-زعماء-أوروبيين-يؤكدون-دعمهم-لإسرائيل-وحقها-في-الدفاع-عن-نفسها-1082340044.html
بايدن و5 زعماء أوروبيين يؤكدون دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها
بايدن و5 زعماء أوروبيين يؤكدون دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها
أكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T00:44+0000
2023-10-23T00:46+0000
العالم
جو بايدن
إيمانويل ماكرون
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيًا وإصابة نحو 1700 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/مقتل-أكثر-من-20-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-لمسجد-ومنزلين-في-غزة--عاجل-1082339093.html
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العالم, جو بايدن, إيمانويل ماكرون, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, جو بايدن, إيمانويل ماكرون, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

بايدن و5 زعماء أوروبيين يؤكدون دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

00:44 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 00:46 GMT 23.10.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واشنطن، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واشنطن، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أكد زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، رحب الزعماء أيضا بالإفراج عن رهينتين ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
إن إسرائيل لن تقدم أي مساعدات إنسانية لغزة، وستمنع أي إمدادات من جهات أخرى غير خاضعة للرقابة.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
مظاهرات في عوكار، لبنان، بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
مقتل أكثر من 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مسجد ومنزلين في غزة
أمس, 21:26 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيًا وإصابة نحو 1700 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
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