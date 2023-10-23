https://sputnikarabic.ae/20231023/برنارد-الأطلسية-تضرب-المغرب-بسرعة-100-كيلومتر--1082359454.html
"برنارد" الأطلسية تضرب المغرب بسرعة 100 كيلومتر
"برنارد" الأطلسية تضرب المغرب بسرعة 100 كيلومتر
أعلن مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، الحسين يوعابد، أن عاصفة قوية ضربت المغرب أمس الأحد، وأدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص واضطرابات في حركة الطيران إلى جانب... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T11:44+0000
2023-10-23T11:44+0000
2023-10-23T11:44+0000
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وأدت العاصفة الأطلسية "برنارد" التي ضربت السواحل المغربية إلى حادث سير مروع على الطريق السريع بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش، راح ضحيته 3 أشخاص وأُصيب 4 آخرين بجروح خطيرة.وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية أصدرت نشرة إنذارية من مستوى "يقظة أحمر"، توقعت من خلالها هبوب رياح قوية تفوق سرعتها 100 كيلومتر في الساعة بعدد من مناطق المملكة.ويتوقع علماء الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة حتى مساء اليوم الاثنين، يصاحبها هطولات مطرية غزيرة في معظم أرجاء البلاد.وجرت، صباح اليوم الاثنين، إعادة تنشيط الرحلات البحرية في منطقة مضيق جبل طارق، بين مدينتي طنجة وسبتة والجزيرة الخضراء، وذلك بعد أن أُلغيت إثر عاصفة "برنارد" التي أثرت على المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20231022/-علماء-يحذرون-من-عصر-موت-الطبيعة--1082324897.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, رياح شديدة, كوارث طبيعية, منوعات
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, رياح شديدة, كوارث طبيعية, منوعات
"برنارد" الأطلسية تضرب المغرب بسرعة 100 كيلومتر
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أعلن مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، الحسين يوعابد، أن عاصفة قوية ضربت المغرب أمس الأحد، وأدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص واضطرابات في حركة الطيران إلى جانب بعض خسائر مادية.
وأدت العاصفة الأطلسية "برنارد" التي ضربت السواحل المغربية إلى حادث سير مروع على الطريق السريع بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش، راح ضحيته 3 أشخاص وأُصيب 4 آخرين بجروح خطيرة.
وأسفرت العاصفة عن ازدياد سرعة الرياح وتطاير الغبار، وصعوبة في الرؤية لدى السائقين، نتج عنها تصادم بعض المركبات على الطريق السريع.
وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية أصدرت نشرة إنذارية
من مستوى "يقظة أحمر"، توقعت من خلالها هبوب رياح قوية تفوق سرعتها 100 كيلومتر في الساعة بعدد من مناطق المملكة.
ويتوقع علماء الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة حتى مساء اليوم الاثنين، يصاحبها هطولات مطرية غزيرة في معظم أرجاء البلاد.
وجرت، صباح اليوم الاثنين، إعادة تنشيط الرحلات البحرية في منطقة مضيق جبل طارق، بين مدينتي طنجة وسبتة والجزيرة الخضراء، وذلك بعد أن أُلغيت إثر عاصفة "برنارد" التي أثرت على المنطقة.