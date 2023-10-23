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جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديو
جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقطع فيديو يظهر قيام جندي إسرائيلي بمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير إحدى القواعد العسكرية. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T06:29+0000
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وتظهر المشاهد تقدم الجندي باتجاه الوفد الذي يضم نتنياهو أثناء صراخه قائلا: "أنت خربت إسرائيل".وتدخل قائد الفرقة الإسرائيلية على الفور وقام بردع الجندي وإبعاده عن الوفد قائلا: "هذا غير مناسب الآن".وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وتصاعدت الأحداث في غزة على خلفية شن حركة "حماس" عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" أسرت فيها عددا كبيرا من الجنود والمواطنين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وقصف مدينة غزة أدى إلى سقوط أكثر من4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231023/إعلام-سائق-سيارة-يصدم-مسيرة-مؤيدة-للفلسطينيين-في-الولايات-المتحدة-ولا-معلومات-عن-الضحايا-1082341208.html
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نادي الفيديو, طوفان الأقصى, العالم
نادي الفيديو, طوفان الأقصى, العالم

جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديو

06:29 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 23.10.2023)
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقطع فيديو يظهر قيام جندي إسرائيلي بمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير إحدى القواعد العسكرية.
وتظهر المشاهد تقدم الجندي باتجاه الوفد الذي يضم نتنياهو أثناء صراخه قائلا: "أنت خربت إسرائيل".

وحمّل الجندي رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية مقتل أصدقائه، وقال: "أنت (نتنياهو) السبب في كل هذه الهجمات.. لقد قُتل أصدقائي، أنت خربت إسرائيل".

وتدخل قائد الفرقة الإسرائيلية على الفور وقام بردع الجندي وإبعاده عن الوفد قائلا: "هذا غير مناسب الآن".

وأضاف قائد الفرقة خلال محاولة إمساك الجندي وتهدئة الموقف: "أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا".

لكن الجندي رد على قائده قائلا: "لا تلمسني. هذه القاعدة ليست لك، بل لنا جميعا".

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وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.

وتصاعدت الأحداث في غزة على خلفية شن حركة "حماس" عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" أسرت فيها عددا كبيرا من الجنود والمواطنين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وقصف مدينة غزة أدى إلى سقوط أكثر من4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
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