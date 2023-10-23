https://sputnikarabic.ae/20231023/جندي-إسرائيلي-يهاجم-نتنياهو-بسيل-من-الشتائم-خلال-زيارة-قاعدة-عسكرية-فيديو--1082341857.html

جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديو

جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقطع فيديو يظهر قيام جندي إسرائيلي بمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير إحدى القواعد العسكرية. 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T06:29+0000

2023-10-23T06:29+0000

2023-10-23T06:38+0000

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وتظهر المشاهد تقدم الجندي باتجاه الوفد الذي يضم نتنياهو أثناء صراخه قائلا: "أنت خربت إسرائيل".وتدخل قائد الفرقة الإسرائيلية على الفور وقام بردع الجندي وإبعاده عن الوفد قائلا: "هذا غير مناسب الآن".وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وتصاعدت الأحداث في غزة على خلفية شن حركة "حماس" عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" أسرت فيها عددا كبيرا من الجنود والمواطنين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وقصف مدينة غزة أدى إلى سقوط أكثر من4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231023/إعلام-سائق-سيارة-يصدم-مسيرة-مؤيدة-للفلسطينيين-في-الولايات-المتحدة-ولا-معلومات-عن-الضحايا-1082341208.html

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نادي الفيديو, طوفان الأقصى, العالم