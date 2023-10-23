جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديو
06:29 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 23.10.2023)
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقطع فيديو يظهر قيام جندي إسرائيلي بمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير إحدى القواعد العسكرية.
وتظهر المشاهد تقدم الجندي باتجاه الوفد الذي يضم نتنياهو أثناء صراخه قائلا: "أنت خربت إسرائيل".
وحمّل الجندي رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية مقتل أصدقائه، وقال: "أنت (نتنياهو) السبب في كل هذه الهجمات.. لقد قُتل أصدقائي، أنت خربت إسرائيل".
وتدخل قائد الفرقة الإسرائيلية على الفور وقام بردع الجندي وإبعاده عن الوفد قائلا: "هذا غير مناسب الآن".
وأضاف قائد الفرقة خلال محاولة إمساك الجندي وتهدئة الموقف: "أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا".
لكن الجندي رد على قائده قائلا: "لا تلمسني. هذه القاعدة ليست لك، بل لنا جميعا".
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
איש מילואים, בתפקיד בטחוני חשוב, מאבד את זה כשנתניהו מגיע לבסיס בדרום הארץ. מיד אחר כך הורחק מהבסיס (המילואימניק). pic.twitter.com/UeUMX9wxPS— Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) October 21, 2023
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وتصاعدت الأحداث في غزة على خلفية شن حركة "حماس" عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" أسرت فيها عددا كبيرا من الجنود والمواطنين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وقصف مدينة غزة أدى إلى سقوط أكثر من4651 قتيلًا ونحو 14245 مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.