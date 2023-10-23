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خبير: نشر منظومتي "ثاد" و"باتريوت" يزيد من مخاطر نشوب حرب في الشرق الأوسط
خبير: نشر منظومتي "ثاد" و"باتريوت" يزيد من مخاطر نشوب حرب في الشرق الأوسط
أعلن البنتاغون، يوم أمس الأحد، عن إرسال منظومات "ثاد" دفاعية إضافية، بالإضافة لإرسال عدد غير محدد من بطاريات "باتريوت" إلى الشرق الأوسط. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:19+0000
2023-10-23T08:19+0000
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأحد، أن بلاده ستنشر منظومتي "ثاد" و"باتريوت" في جميع أنحاء الشرق الأوسط لحماية القوات الأمريكية.وقال أوستن في بيان صحفي: "هذه الخطوات ستعزز جهود الردع الإقليمية وتزيد من حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساعد في الدفاع عن إسرائيل".وأضاف: "وضعت عددا من القوات على أهبة الاستعداد كجزء من إدارة حالة الطوارئ، ولزيادة جاهزيتهم وقدرتهم على الاستجابة السريعة كما هو مطلوب"."رسالة إلى إيران"حول خطوة إرسال منظومتي الدفاع الأمريكيتين إلى إسرائيل، قال محلل السياسات الأمنية السابق في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، مايكل معلوف، لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن رغبة الولايات المتحدة بنشر هذه المنظومات يظهر بوضوح رغبتها بحماية إسرائيل، بالإضافة لانتشار القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط".وأشار معلوف إلى استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق باستخدام المسيرات والصواريخ كمؤشرات على تصعيد مع إيران، وقال إن نشر الدفاعات الجوية والصاروخية قد يكون محاولة من جانب واشنطن لإرسال "إشارة" إلى طهران بأن الولايات المتحدة "ستتصدى للهجمات على الأصول الأمريكية".وأضاف: "وهذا يسير بالتوازي مع الالتزام الذي قطعه بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن الولايات المتحدة سوف تدعمهم على طول الطريق"، مؤكدا: "لذا قد يكون هذا تطورًا مهمًا إلى حد ما لإخبار إيران بأن اللعبة مستمرة"."تصعيد خطير"شدد معلوف على أن مشكلة الولايات المتحدة الاستراتيجية هي أن واشنطن "تتفاعل فقط مع الأحداث المباشرة" بدلا من تحليل الظروف التي أدت للتصعيد الإقليمي.أشار معلوف إلى أن "القيود الجغرافية في الشرق الأوسط تعد أيضًا عاملاً مهمًا للغاية يجب أخذه في الاعتبار، مع نشر قدرات أمريكية إضافية في المنطقة، ووجود قواعد مثل مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وهذا يعني أنه في حالة حدوث تصعيد، فإن الأطراف المتصارعة ستكون على مقربة شديدة".وأضاف: "هذا شيء تقوم به إدارة بايدن وكنا قد شاهدناه لأول مرة في أوكرانيا، والآن في إسرائيل حيث نقوم بحماية حدود دول أخرى، وهذا أمر محير للعقل"، مشيرا إلى أزمة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.وأضاف: " ناهيك عن الفوضى التي نواجهها حاليا في اقتصادنا وديوننا تقترب بسرعة من حاجز 34 تريليون دولار، ولا توجد طريقة لسداد ذلك وبشكل عام سلمتنا إدارة بايدن كمية كبيرة من هذه الديون".
https://sputnikarabic.ae/20231022/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تنشر-بطاريات-صواريخ-ثاد-وباتريوت-إضافية-في-الشرق-الأوسط-1082314872.html
https://sputnikarabic.ae/20231022/إيران-تحذر-أمريكا-وإسرائيل-إن-لم-توقف-الإبادة-في-غزة-ستخرج-المنطقة-عن-السيطرة-1082329417.html
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أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

خبير: نشر منظومتي "ثاد" و"باتريوت" يزيد من مخاطر نشوب حرب في الشرق الأوسط

08:19 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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أعلن البنتاغون، يوم أمس الأحد، عن إرسال منظومات "ثاد" دفاعية إضافية، بالإضافة لإرسال عدد غير محدد من بطاريات "باتريوت" إلى الشرق الأوسط.
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأحد، أن بلاده ستنشر منظومتي "ثاد" و"باتريوت" في جميع أنحاء الشرق الأوسط لحماية القوات الأمريكية.
وقال أوستن في بيان صحفي: "هذه الخطوات ستعزز جهود الردع الإقليمية وتزيد من حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساعد في الدفاع عن إسرائيل".
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
البنتاغون: الولايات المتحدة الأمريكية ستنشر بطاريات صواريخ "ثاد" و"باتريوت" إضافية في الشرق الأوسط
أمس, 04:02 GMT
وأضاف: "وضعت عددا من القوات على أهبة الاستعداد كجزء من إدارة حالة الطوارئ، ولزيادة جاهزيتهم وقدرتهم على الاستجابة السريعة كما هو مطلوب".
"رسالة إلى إيران"
حول خطوة إرسال منظومتي الدفاع الأمريكيتين إلى إسرائيل، قال محلل السياسات الأمنية السابق في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، مايكل معلوف، لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن رغبة الولايات المتحدة بنشر هذه المنظومات يظهر بوضوح رغبتها بحماية إسرائيل، بالإضافة لانتشار القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط".

وأكد وجود "35 قاعدة أمريكية تحيط بإيران وحدها"، متطرقا لما يتم تداوله على الإنترنت حول "رغبة إيران في الحرب"، واصفا الأمر بأنه "غير منطقي نظرا لقرب هذه القواعد من إيران".

© Photo / Anonymousقواعد أمريكية حول إيران
قواعد أمريكية حول إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
قواعد أمريكية حول إيران
© Photo / Anonymous
وأشار معلوف إلى استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق باستخدام المسيرات والصواريخ كمؤشرات على تصعيد مع إيران، وقال إن نشر الدفاعات الجوية والصاروخية قد يكون محاولة من جانب واشنطن لإرسال "إشارة" إلى طهران بأن الولايات المتحدة "ستتصدى للهجمات على الأصول الأمريكية".
وأضاف: "وهذا يسير بالتوازي مع الالتزام الذي قطعه بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن الولايات المتحدة سوف تدعمهم على طول الطريق"، مؤكدا: "لذا قد يكون هذا تطورًا مهمًا إلى حد ما لإخبار إيران بأن اللعبة مستمرة".
"تصعيد خطير"
شدد معلوف على أن مشكلة الولايات المتحدة الاستراتيجية هي أن واشنطن "تتفاعل فقط مع الأحداث المباشرة" بدلا من تحليل الظروف التي أدت للتصعيد الإقليمي.

وقال: "إنهم لا ينظرون إلى سبب كل هذا، وهذا هو الشيء الذي لا يعرفه الناس أو يريدون تجاهله فقط بسبب التهديدات الوشيكة الموجودة. لقد قال أحد الوزراء الإسرائيليين للتو إنه إذا هاجم "حزب الله "خارج لبنان، فإن [إسرائيل] ستستهدف "رأس الأفعى"، قد عرفوا "رأس الأفعى بإيران". وأضاف معلوف أن "هذه الحرب، وهذه الحرب المحتملة، تتصاعد بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم يذهب الإسرائيليون إلى غزة فحسب، بل إذا توسعت الحرب في الشمال إلى لبنان".

أشار معلوف إلى أن "القيود الجغرافية في الشرق الأوسط تعد أيضًا عاملاً مهمًا للغاية يجب أخذه في الاعتبار، مع نشر قدرات أمريكية إضافية في المنطقة، ووجود قواعد مثل مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وهذا يعني أنه في حالة حدوث تصعيد، فإن الأطراف المتصارعة ستكون على مقربة شديدة".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل: إن لم توقف الإبادة في غزة ستخرج المنطقة عن السيطرة
أمس, 13:35 GMT
وأضاف: "هذا شيء تقوم به إدارة بايدن وكنا قد شاهدناه لأول مرة في أوكرانيا، والآن في إسرائيل حيث نقوم بحماية حدود دول أخرى، وهذا أمر محير للعقل"، مشيرا إلى أزمة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وعلق معلوف على طلب إدارة بايدن لـ105 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، واحتمال حدوث إغلاق حكومي أمريكي، قائلا: "الوضع سيء للغاية على الصعيدين المحلي والدولي، والولايات المتحدة وضعت نفسها في وسط الفوضى".

وأضاف: " ناهيك عن الفوضى التي نواجهها حاليا في اقتصادنا وديوننا تقترب بسرعة من حاجز 34 تريليون دولار، ولا توجد طريقة لسداد ذلك وبشكل عام سلمتنا إدارة بايدن كمية كبيرة من هذه الديون".
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