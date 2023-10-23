https://sputnikarabic.ae/20231023/دول-الاتحاد-الأوروبي-لم-تتفق-على-حزمة-جديدة-من-المساعدات-لأوكرانيا-1082372809.html
دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا
دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي فشلوا في اجتماعهم في لوكسمبورغ مرة أخرى في الاتفاق... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T15:41+0000
2023-10-23T15:41+0000
2023-10-23T15:41+0000
العالم
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وقال بوريل عقب اجتماع الوزراء في مؤتمر صحفي، بثت الخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص [لأوكرانيا] شريحة جديدة من المساعدة العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، لكننا سنفعل ذلك بالتأكيد في المستقبل".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231023/إعلام-كييف-طورت-درونات-بالتعاون-مع-الاستخبارات-الأمريكية-لضرب-جسر-القرم--1082364157.html
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العالم
دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي فشلوا في اجتماعهم في لوكسمبورغ مرة أخرى في الاتفاق على تخصيص الدفعة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال بوريل عقب اجتماع الوزراء في مؤتمر صحفي، بثت الخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص [لأوكرانيا] شريحة جديدة من المساعدة العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، لكننا سنفعل ذلك بالتأكيد في المستقبل".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.