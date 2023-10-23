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https://sputnikarabic.ae/20231023/سخرية-واسعة-بعد-قيام-مراسلة-بالانبطاح-خلال-تنفيذها-تمثيلية-هجوم-حماس-فيديو--1082364528.html
سخرية واسعة بعد قيام مراسلة بالانبطاح خلال تنفيذها "تمثيلية هجوم حماس"... فيديو
سخرية واسعة بعد قيام مراسلة بالانبطاح خلال تنفيذها "تمثيلية هجوم حماس"... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو وثّقته مراسلة رومانية زعمت فيه أنه لقصة "نجاتها من هجوم وهمي نفذته حركة حماس" ضد إسرائيل. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T13:45+0000
2023-10-23T14:05+0000
مجتمع
نادي الفيديو
طوفان الأقصى
التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
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وتظهر المشاهد التي صوّرتها المراسلة لحظات انبطاحها على الأرض إلى جانب سيارة، زاعمه أنها لا تستطيع النهوض بسبب إطلاق النيران الذي لا تستطيع معرفة توقيت انتهائه، وقالت: "إن القصف قريب جدا... سأبقى لفترة أطول قليلا، لأنني لا أعرف متى سيتوقف".لكن المشهد بحد ذاته أثار استغراب الكثيرين حيث ظهرت الأجواء طبيعية جدا في الصورة الخلفية للمشهد، وظهر عدد من الأشخاص خلال تجولهم في المنطقة من دون أي علامات على الخوف.وتبادل مواطنون روس بشكل واسع المشهد أيضا، بعد نشره على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا ودمجه مع بعض الفيديوهات الروسية الساخرة.شاهد أيضا: جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديو
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نادي الفيديو, طوفان الأقصى, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
نادي الفيديو, طوفان الأقصى, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة

سخرية واسعة بعد قيام مراسلة بالانبطاح خلال تنفيذها "تمثيلية هجوم حماس"... فيديو

13:45 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 14:05 GMT 23.10.2023)
© AFP 2023 / Mohammed Abedصبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر في قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023.
صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر في قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو وثّقته مراسلة رومانية زعمت فيه أنه لقصة "نجاتها من هجوم وهمي نفذته حركة حماس" ضد إسرائيل.
وتظهر المشاهد التي صوّرتها المراسلة لحظات انبطاحها على الأرض إلى جانب سيارة، زاعمه أنها لا تستطيع النهوض بسبب إطلاق النيران الذي لا تستطيع معرفة توقيت انتهائه، وقالت: "إن القصف قريب جدا... سأبقى لفترة أطول قليلا، لأنني لا أعرف متى سيتوقف".
لكن المشهد بحد ذاته أثار استغراب الكثيرين حيث ظهرت الأجواء طبيعية جدا في الصورة الخلفية للمشهد، وظهر عدد من الأشخاص خلال تجولهم في المنطقة من دون أي علامات على الخوف.
وتبادل مواطنون روس بشكل واسع المشهد أيضا، بعد نشره على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا ودمجه مع بعض الفيديوهات الروسية الساخرة.
شاهد أيضا: جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو بسيل من الشتائم خلال زيارة قاعدة عسكرية... فيديو
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