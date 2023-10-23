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مصر تعلن إطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة... صور

مصر تعلن إطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة... صور

أعلنت وزارة الري المصرية، اليوم الاثنين، عن انطلاق جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري، بشأن سد النهضة، في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بمشاركة الوفود... 23.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-23T11:57+0000

2023-10-23T11:57+0000

2023-10-23T11:57+0000

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وقالت الوزارة، في بيان رسمي لها، إنه "صباح اليوم، الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انطلقت في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا".وأوضح البيان أن "تلك الجولة من المفاوضات تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين".وأكد بيان وزارة الري المصرية أن "الجولة الجديدة من المفاوضات جاءت بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/ تموز الماضي".وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت قد انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، بمشاركة وفود التفاوض من الدول الثلاث.هذا وذكرت الوزارة المصرية سابقا في بيان لها، أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، إذ شهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا.وتجدر الإشارة إلى أن عقد جولات تفاوضية بدأت في القاهرة يومي27 و28 أغسطس/ آب بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر في 10 سبتمبر، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة "انتهاكا" لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في يوليو الماضي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد "سد النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق؛ فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي