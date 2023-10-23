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موسكو: بيان "الناتو" حول الحاجة إلى التحضير لصراع مع روسيا في القطب الشمالي هدفه تبرير وجوده هناك
https://sputnikarabic.ae/20231023/موسكو-بيان-الناتو-حول-الحاجة-إلى-التحضير-لصراع-مع-روسيا-في-القطب-الشمالي-هدفه-تبرير-وجوده-هناك-1082349303.html
موسكو: بيان "الناتو" حول الحاجة إلى التحضير لصراع مع روسيا في القطب الشمالي هدفه تبرير وجوده هناك
موسكو: بيان "الناتو" حول الحاجة إلى التحضير لصراع مع روسيا في القطب الشمالي هدفه تبرير وجوده هناك
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن تصريحات ممثل "الناتو" حول الحاجة إلى تحضير الحلف لصراع مع روسيا في القطب الشمالي هي محاولة لتبرير وجوده هناك 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T08:04+0000
2023-10-23T08:15+0000
روسيا
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وقال سفير الخارجية الروسية للشؤون الخاصة، نيكولاي كورشونوف، للصحفيين "أعتقد أن البيان لا يستند إلى تحليل أساسي جاد للموقف الروسي في منطقة القطب الشمالي".وأضاف الدبلوماسي الروسي موضحا الهدف من هذه التصريحات بانها مجرد "محاولة واضحة لتبرير الحاجة إلى وجود الناتو في منطقة القطب الشمالي".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت في وقت سابق، أن روسيا سترد على تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير الوقائية.
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موسكو: بيان "الناتو" حول الحاجة إلى التحضير لصراع مع روسيا في القطب الشمالي هدفه تبرير وجوده هناك

08:04 GMT 23.10.2023 (تم التحديث: 08:15 GMT 23.10.2023)
© Sputnik . Anna Yudina / الانتقال إلى بنك الصوروصول مجموعة من العلماء الروس على متن كاسحة جليد إلى محطة "إس بي-40" الجديدة في القطب الشمالي.
وصول مجموعة من العلماء الروس على متن كاسحة جليد إلى محطة إس بي-40 الجديدة في القطب الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© Sputnik . Anna Yudina
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يتبع
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن تصريحات ممثل "الناتو" حول الحاجة إلى تحضير الحلف لصراع مع روسيا في القطب الشمالي هي محاولة لتبرير وجوده هناك
وقال سفير الخارجية الروسية للشؤون الخاصة، نيكولاي كورشونوف، للصحفيين "أعتقد أن البيان لا يستند إلى تحليل أساسي جاد للموقف الروسي في منطقة القطب الشمالي".
وأضاف الدبلوماسي الروسي موضحا الهدف من هذه التصريحات بانها مجرد "محاولة واضحة لتبرير الحاجة إلى وجود الناتو في منطقة القطب الشمالي".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت في وقت سابق، أن روسيا سترد على تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في القطب الشمالي بمجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التدابير الوقائية.
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