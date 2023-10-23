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ولي العهد السعودي يدشن بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" بحضور رونالدو... صور
ولي العهد السعودي يدشن بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" بحضور رونالدو... صور
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن إطلاق بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، بدءا من صيف العام المقبل 2024. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T12:33+0000
2023-10-23T12:33+0000
مجتمع
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وستكون البطولة هي الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية في الرياض، وسوف تشكل منصة مهمة تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نموا متزايدا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأعلن بن سلمان كذلك أن من سيتولى تنظيم البطولة هي مؤسسة غير ربحية تسمى "كأس العالم للرياضات الإلكترونية".وأكد الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر أن "بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع".وأضاف أن "بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" ستسهم في تعزيز التزام المملكة بتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء".وجاء إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن البطولة خلال "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة"، الذي حضره قيادات وكبار الشخصيات في القطاع الرياضي وقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم، من بينهم الملياردير والعضو الذهبي لنادي "الهلال" السعودي، الأمير الوليد بن طلال، ونجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، الذي انضم مطلع العام الحالي إلى نادي "النصر" السعودي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو.
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, أخبار كرة القدم
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات, أخبار كرة القدم

ولي العهد السعودي يدشن بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" بحضور رونالدو... صور

12:33 GMT 23.10.2023
© AP Photo / Evelyn Hocksteinولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن إطلاق بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، بدءا من صيف العام المقبل 2024.
وستكون البطولة هي الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية في الرياض، وسوف تشكل منصة مهمة تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نموا متزايدا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأعلن بن سلمان كذلك أن من سيتولى تنظيم البطولة هي مؤسسة غير ربحية تسمى "كأس العالم للرياضات الإلكترونية".
وأكد الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر أن "بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع".

وتابع أن البطولة "ستكون رافدا رئيسا في تحقيق مساعي استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والمساهمة في تحقيق أكثر من 50 مليار ريال سعودي للناتج المحلي بحلول عام 2030، وتوفير 39 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع".

وأضاف أن "بطولة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" ستسهم في تعزيز التزام المملكة بتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء".
وجاء إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن البطولة خلال "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة"، الذي حضره قيادات وكبار الشخصيات في القطاع الرياضي وقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم، من بينهم الملياردير والعضو الذهبي لنادي "الهلال" السعودي، الأمير الوليد بن طلال، ونجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، الذي انضم مطلع العام الحالي إلى نادي "النصر" السعودي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو.
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