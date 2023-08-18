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https://sputnikarabic.ae/20230818/في-اتصال-مرئي-الوليد-بن-طلال-يهنئ-نيمار-بانضمامه-إلى-الهلال-السعودي-الأول-في-آسيا-1080199624.html
في اتصال مرئي... الوليد بن طلال يهنئ نيمار بانضمامه إلى "الهلال" السعودي "الأول في آسيا"
في اتصال مرئي... الوليد بن طلال يهنئ نيمار بانضمامه إلى "الهلال" السعودي "الأول في آسيا"
حرص رجل الأعمال السعودي، والعضو الذهبي في نادي "الهلال"، الوليد بن طلال، على تهنئة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بانضمامه إلى صفوف النادي، في صفقة قياسية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T13:30+0000
2023-08-18T13:30+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
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السعودية
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ونشر الملياردير السعودي عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، فيديو لاتصال مرئي يجمعه مع نيمار، جاء فيه: "مرحبا بك يا صديقي نيمار، كيف حالك، لقد أصبحت أخيرا في المملكة العربية السعودية، إن نادي الهلال هو الأول في قارة آسيا".كما أشار الوليد بن طلال، لنيمار إلى أن رئيس نادي "الهلال"، فهد بن نافل، الذي كان يجلس بجوار اللاعب البرازيلي خلال الاتصال المرئي، هو "أفضل قائد فريق في الشرق الأوسط وآسيا"، بحسب قوله.وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.وكشفت مجلة "أريبيان بيزنس"، أن "رجل الأعمال السعودي، هو صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة انتقال نيمار إلى النادي".وأفادت تقارير، أن "نيمار وافق على عقد مع نادي "الهلال" السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع نادي "الهلال" مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت"، ويستمر عقده حتى صيف 2025.وانضم نيمار إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، قادما من "برشلونة" مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230815/أنا-في-السعودية-أنا-هلالي-نيمار-لاعبا-في-الهلال-السعودي-رسميا--فيديو-1080117238.html
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أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات, السعودية
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات, السعودية

في اتصال مرئي... الوليد بن طلال يهنئ نيمار بانضمامه إلى "الهلال" السعودي "الأول في آسيا"

13:30 GMT 18.08.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEرجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال
رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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حرص رجل الأعمال السعودي، والعضو الذهبي في نادي "الهلال"، الوليد بن طلال، على تهنئة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بانضمامه إلى صفوف النادي، في صفقة قياسية.
ونشر الملياردير السعودي عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، فيديو لاتصال مرئي يجمعه مع نيمار، جاء فيه: "مرحبا بك يا صديقي نيمار، كيف حالك، لقد أصبحت أخيرا في المملكة العربية السعودية، إن نادي الهلال هو الأول في قارة آسيا".
كما أشار الوليد بن طلال، لنيمار إلى أن رئيس نادي "الهلال"، فهد بن نافل، الذي كان يجلس بجوار اللاعب البرازيلي خلال الاتصال المرئي، هو "أفضل قائد فريق في الشرق الأوسط وآسيا"، بحسب قوله.
وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.
وكشفت مجلة "أريبيان بيزنس"، أن "رجل الأعمال السعودي، هو صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة انتقال نيمار إلى النادي".
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مجتمع
"أنا في السعودية أنا هلالي"... نيمار لاعبا في الهلال السعودي رسميا ... فيديو
15 أغسطس, 16:55 GMT
وأفادت تقارير، أن "نيمار وافق على عقد مع نادي "الهلال" السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع نادي "الهلال" مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت"، ويستمر عقده حتى صيف 2025.
وانضم نيمار إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، قادما من "برشلونة" مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
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