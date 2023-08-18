https://sputnikarabic.ae/20230818/في-اتصال-مرئي-الوليد-بن-طلال-يهنئ-نيمار-بانضمامه-إلى-الهلال-السعودي-الأول-في-آسيا-1080199624.html

في اتصال مرئي... الوليد بن طلال يهنئ نيمار بانضمامه إلى "الهلال" السعودي "الأول في آسيا"

في اتصال مرئي... الوليد بن طلال يهنئ نيمار بانضمامه إلى "الهلال" السعودي "الأول في آسيا"

حرص رجل الأعمال السعودي، والعضو الذهبي في نادي "الهلال"، الوليد بن طلال، على تهنئة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بانضمامه إلى صفوف النادي، في صفقة قياسية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T13:30+0000

2023-08-18T13:30+0000

2023-08-18T13:30+0000

مجتمع

أخبار نادي الهلال السعودي

رياضة

منوعات

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080199466_0:154:1568:1036_1920x0_80_0_0_a7f9583f8e78d3f75e7c67178b632da8.jpg

ونشر الملياردير السعودي عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، فيديو لاتصال مرئي يجمعه مع نيمار، جاء فيه: "مرحبا بك يا صديقي نيمار، كيف حالك، لقد أصبحت أخيرا في المملكة العربية السعودية، إن نادي الهلال هو الأول في قارة آسيا".كما أشار الوليد بن طلال، لنيمار إلى أن رئيس نادي "الهلال"، فهد بن نافل، الذي كان يجلس بجوار اللاعب البرازيلي خلال الاتصال المرئي، هو "أفضل قائد فريق في الشرق الأوسط وآسيا"، بحسب قوله.وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.وكشفت مجلة "أريبيان بيزنس"، أن "رجل الأعمال السعودي، هو صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة انتقال نيمار إلى النادي".وأفادت تقارير، أن "نيمار وافق على عقد مع نادي "الهلال" السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع نادي "الهلال" مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت"، ويستمر عقده حتى صيف 2025.وانضم نيمار إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، قادما من "برشلونة" مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.

https://sputnikarabic.ae/20230815/أنا-في-السعودية-أنا-هلالي-نيمار-لاعبا-في-الهلال-السعودي-رسميا--فيديو-1080117238.html

أخبار نادي الهلال السعودي

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات, السعودية