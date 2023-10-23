https://sputnikarabic.ae/20231023/-مقتل-أكثر-من-5-آلاف-شخص-جراء-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-1082361590.html
مقتل أكثر من 5 آلاف شخص جراء القصف الإسرائيلي على غزة
مقتل أكثر من 5 آلاف شخص جراء القصف الإسرائيلي على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل تجاوز الخمسة آلاف قتيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T12:31+0000
2023-10-23T12:31+0000
2023-10-23T12:31+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وأوضحت الوزارة في بيانها على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة، أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5078 شهيدا بينهم 2055 طفلا"، مؤكدة إصابة 15273 شخصا بجروح.وأضافت وزارة الصحة أن "إجمالي الشهداء في القطاع بلغ 5087 منهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنًا، إضافة لإصابة 15273".وأشارت وزارة الصحة، في وقت سابق، إلى "مقتل 436 فلسطينيا بينهم 182 طفلا في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".وصرّح المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، اليوم الاثنين، بمقتل 70 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب نحو 320 هدفا في القطاع في الساعات الـ24 الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231023/وسط-صمت-نتنياهو-بينيت-يعترف-بتحمله-مسؤولية-الهجوم-على-إسرائيل-في-7-أكتوبر-1082352762.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
مقتل أكثر من 5 آلاف شخص جراء القصف الإسرائيلي على غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل تجاوز الخمسة آلاف قتيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضحت الوزارة في بيانها على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة، أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5078 شهيدا بينهم 2055 طفلا"، مؤكدة إصابة 15273 شخصا بجروح.
وأضافت وزارة الصحة أن "إجمالي الشهداء في القطاع بلغ 5087 منهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنًا، إضافة لإصابة 15273".
وأشارت وزارة الصحة، في وقت سابق، إلى "مقتل 436 فلسطينيا بينهم 182 طفلا في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وصرّح المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، اليوم الاثنين، بمقتل 70 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية
، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب نحو 320 هدفا في القطاع في الساعات الـ24 الماضية.