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الجيش المصري يعلن تفاصيل حادث طابا
الجيش المصري يعلن تفاصيل حادث طابا
أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع صباح اليوم في محيط نقطة الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا على الحدود مع إسرائيل. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T08:14+0000
2023-10-27T08:28+0000
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وذكر الجيش المصري في بيان أن الانفجار نتج عن "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة". وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة". وأكد الجيش أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، أنه تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد والقضية قيد التحقيق.ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر سيادي مصري إنه: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".
https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-أطلقنا-طائرات-مقاتلة-نحو-تهديد-جوي-في-منطقة-البحر-الأحمر--1082509835.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش المصري يعلن تفاصيل حادث طابا

08:14 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 27.10.2023)
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع صباح اليوم في محيط نقطة الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا على الحدود مع إسرائيل.
وذكر الجيش المصري في بيان أن الانفجار نتج عن "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة".
وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".
وأكد الجيش أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
الجيش الإسرائيلي: أطلقنا طائرات مقاتلة نحو تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر
08:12 GMT
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، أنه تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد والقضية قيد التحقيق.
وتابع "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".
ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر سيادي مصري إنه: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".
وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".
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