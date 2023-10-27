عربي
مصر تعلن نتائج التحقيقات في هجمات طالت منطقتي نويبع وطابا الحدوديتين
https://sputnikarabic.ae/20231027/مصر-كل-الخيارات-متاحة-بمجرد-تحديد-جهة-إطلاق-الصاروخ-على-طابا-1082503345.html
مصر: كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا
مصر: كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا
قال مصدر سيادي مصري، صباح اليوم الجمعة، إن كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا، الذي أدى إلى إصابة 6 مصريين. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T01:28+0000
2023-10-27T05:36+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101717/74/1017177491_47:0:2003:1100_1920x0_80_0_0_5c697f2b0a1be40f2b39bde392d30c44.jpg
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن المصدر إنه: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".وفي وقت سابق، صباح اليوم، سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إنه على علم بوقوع حادث أمني قرب حدوده مع البحر الأحمر مع مصر بعد تقارير عن انفجار في مدينة طابا المصرية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/وسائل-إعلام-مصرية-سقوط-صاروخ-بمدينة-طابا-المصرية-وإصابة-5-أشخاص-1082502015.html
https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-مصري--لا-وفيات-في-حادث-طابا-وتسجيل-6-إصابات-طفيفة-1082502677.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101717/74/1017177491_291:0:1758:1100_1920x0_80_0_0_bcd575ae03fdd5f692afe1e9ddc59394.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

مصر: كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا

01:28 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 05:36 GMT 27.10.2023)
© Sputnikالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
قال مصدر سيادي مصري، صباح اليوم الجمعة، إن كل الخيارات متاحة بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على طابا، الذي أدى إلى إصابة 6 مصريين.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن المصدر إنه: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية وإصابة 6 أشخاص
00:25 GMT
وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إنه على علم بوقوع حادث أمني قرب حدوده مع البحر الأحمر مع مصر بعد تقارير عن انفجار في مدينة طابا المصرية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
أحداث سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
إعلام مصري: لا وفيات إثر سقوط صاروخ بمدينة طابا وارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص
00:42 GMT
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:34 GMTВо время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفرقة 36 الإسرائيلية تنسحب من غزة بعد تنفيذ توغل بري.. صور وفيديو06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала