https://sputnikarabic.ae/20231027/الصحة-المصرية-تصدر-بيانا-إثر-سقوط-صاروخ-في-طابا-1082507273.html

الصحة المصرية تصدر بيانا إثر سقوط صاروخ في طابا

الصحة المصرية تصدر بيانا إثر سقوط صاروخ في طابا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة سقوط جسم منفجر في محيط نقطة الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T06:51+0000

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وقالت الوزارة في بيان، إنها دفعت بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع سقوط الجسم المنفجر.وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، داخل مدينة طابا بالقرب من مبنى الإسعاف، والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي في محافظة جنوب سيناء.وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين، إلى مستشفى طابا المركزي.وأكدت الوزارة أن جميع الإصابات "طفيفة وغير مهددة للحياة"، لافتة إلى أن 4 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصادر مطلعة، أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إنه على علم بوقوع حادث أمني قرب حدوده على البحر الأحمر مع مصر بعد تقارير عن انفجار في مدينة طابا المصرية.ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر سيادي مصري إنه: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".

https://sputnikarabic.ae/20231027/مصر-كل-الخيارات-متاحة-بمجرد-تحديد-جهة-إطلاق-الصاروخ-على-طابا-1082503345.html

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