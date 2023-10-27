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إسرائيل تعلن عن الجهة التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تجاه مصر
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تدمر-4-دبابات-ألمانية-من-طراز-ليوبارد-في-مقاطعة-زابوروجيه-1082513018.html
القوات الروسية تدمر 4 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تدمر 4 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه
صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، بأنه تم تدمير أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه على محور... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T09:44+0000
2023-10-27T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات روغوف لوكالة "سبوتنيك" قال خلال إنه "على محور أوريكوفسكي في المنطقة الواقعة بين رابوتينو وفيربوفوي هاجم العدو مواقع الجيش الروسي بأكثر من عشر مدرعات عسكرية ثقيلة، بينها ست دبابات ألمانية على الأقل وقد تم التصدي لها بنيران كثيفة حيث نجحت القوات الروسية بتدمير أربع دبابات ليوبارد".وأضاف روغوف بالقول: "وفقًا لبيانات مؤكدة من خط المواجهة، قامت طائرات مسيرة روسية وقاذفات ثقيلة بذلك".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في تقريرها أنه تم تدمير دبابتين من طراز ليوبارد في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الخاصة-الروسية-تستخدم-تكتيكات-مطاردة-الوحوش-ضد-التشكيلات-المسلحة-الأوكرانية-1082505051.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر 4 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه

09:44 GMT 27.10.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERدبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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صرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، بأنه تم تدمير أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه على محور أوريخوفسك.
وجاءت تصريحات روغوف لوكالة "سبوتنيك" قال خلال إنه "على محور أوريكوفسكي في المنطقة الواقعة بين رابوتينو وفيربوفوي هاجم العدو مواقع الجيش الروسي بأكثر من عشر مدرعات عسكرية ثقيلة، بينها ست دبابات ألمانية على الأقل وقد تم التصدي لها بنيران كثيفة حيث نجحت القوات الروسية بتدمير أربع دبابات ليوبارد".
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الخاصة الروسية تستخدم "تكتيكات مطاردة الوحوش" ضد التشكيلات المسلحة الأوكرانية
05:18 GMT
وأضاف روغوف بالقول: "وفقًا لبيانات مؤكدة من خط المواجهة، قامت طائرات مسيرة روسية وقاذفات ثقيلة بذلك".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في تقريرها أنه تم تدمير دبابتين من طراز ليوبارد في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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